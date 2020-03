Ambas cámaras del Congreso tomarán una definición sobre seguir o no con las sesiones, ante la propagación del coronavirus.

El presidente de la Junta de Coordinación en San Lázaro, Mario Delgado, informó que con base en el Artículo 68 constitucional ambas cámaras deberán acordar si se suspenderán las sesiones por más de tres días.

Sin embargo, PAN, PRI y PRD adelantaron que no se presentarían a sesionar el 18 y 19 de marzo al considerar que se pone en riesgo la salud de los legisladores, trabajadores y personal de apoyo.

Los partidos argumentaron que rechazan la parálisis del Congreso, pero calificaron de irresponsable tener una concentración de más de 500 personas en un recinto cerrado e insistieron en la instalación del Consejo de Salubridad General.

Movimiento Ciudadano puntualizó que sí asistirá a las sesiones, pero bajo protesta.

Mario Delgado, también coordinador de Morena, dijo que se designarían a los integrantes de la Comisión Permanente, en el caso de que los diputados no logren sesionar antes del 30 de abril, fecha en la que concluye el periodo ordinario.

“La decisión nos abre dos posibilidades: que regresemos a sesionar cualquier día de abril o que se dé por concluido el periodo de sesiones y se instale la Comisión Permanente”.

Entre los asuntos pendientes que tiene la Cámara Baja se encuentra la designación de cuatro integrantes del INE.

En el Senado, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación, informó que, aunque Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien acudió a esta cámara a reunirse en privado con los coordinadores, recomendó no suspender desde ya las sesiones y hacerlo hasta mediados del próximo mes, la mayoría de senadores de oposición promueve suspender a partir de hoy.

“Él comentó que el impacto de suspenderlas ahora no tiene ningún sentido. Que él sugería continuar las sesiones (...) Que cuando se estableciera la fase 2 él habla entre el 15, el 20 de abril (...) Sí tener esa circunstancia de suspender las sesiones”, narró el senador zacatecano sobre la posición del funcionario federal.

En la sesión ordinaria convocada para hoy, finalizó Monreal, los senadores decidirán si suspenden las sesiones hasta por tres días y regresan a sesionar un día, y así sucesivamente, siempre que así se acuerde con la Cámara de Diputados, o de una vez dan por concluido el periodo de sesiones ordinarias y nombrar de inmediato a la Comisión Permanente.

“El tema de la suspensión o no (de las sesiones ordinarias), desde mi punto de vista, es clave. Es decir, no somos cualquier otro órgano, somos el poder Legislativo, uno de los poderes de la Unión y no puede estar ausente en etapas de emergencia, a pesar del riesgo y el peligro”.

