La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados entregará este miércoles al Senado sus recomendaciones a la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña, conocida como la ley Dreamers, para la revalidación de estudios de jóvenes que regresen a nuestro país desde EU.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Hortensia Aragón (PRD), dijo que las recomendaciones incluirán las opiniones de los legisladores de todos los partidos que integran esa comisión, a fin de que el Senado tome en cuenta las consideraciones, y una vez que turne la minuta a la Cámara, su aprobación sea sólo un trámite.

La legisladora del PRD comentó que en lo particular pedirá que la SEP etiquete recursos que se necesitarán para implementar la iniciativa, que tienen que ver con los mecanismos para la revalidación de estudios y con los necesarios recursos que sí se van a requerir, y que no están aprobados en la iniciativa. Tendría que haber una estrategia de reforzamiento económico para diversas escuelas, que en determinado momento presentasen una demanda educativa y no se encontraran en la capacidad de resolverla con sus propios recursos , dijo.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez Alonso, consideró positivo el contenido de la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto, al indicar que es una medida necesaria para hacer frente a la coyuntura que enfrenta nuestro país debido a la amenaza de deportaciones masivas de mexicanos que pretende el presidente Donald Trump.

Cabe recordar que el presidente Peña Nieto presentó el martes pasado al Congreso una iniciativa preferente que tendrá que ser discutida en 30 días como máximo , consiste en una reforma a la Ley General de Educación para revalidar estudios hechos por jóvenes mexicanos en el extranjero y para hacer obligatorio que se integre al sistema escolar a los menores que no cuenten con papeles de identidad o probatorios del último año escolar cursado.