El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que el operativo realizado en la víspera en la frontera con Guatemala para contener la entrada de migrantes al país fue para protegerlos de grupos criminales.

"Si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

"Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos", agregó.

López Obrador aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) presentará este martes un informe sobre el enfrentamiento entre migrantes centroamericanos y elementos de la Guardia Nacional en días pasados en la frontera sur. “Hoy va a informar el canciller Ebrard, habrá un conferencia de prensa sobre el tema de migrantes a las 11:00. Van a informarles todo”, indicó.

Fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron el lunes gases lacrimógenos contra migrantes centroamericanos que les arrojaban rocas mientras buscaban cruzar el río Suchiate hacia México.