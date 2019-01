Instrumentar un plan de persecución penal, propugnar y defender “la autonomía e independencia” del nuevo Ministerio Público, encabezar un órgano auténticamente libre de injerencias privadas y públicas, recuperar la confianza de la ciudadanía en la procuración de justicia y atacar de manera contundente a los grupos organizados que cometen delitos, ofrecieron 15 de 27 aspirantes a titular de la nueva Fiscalía General de la República.

Primera en comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Eva Verónica de Gyves Zárate, quien formó parte de la terna propuesta por Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, en enero del año pasado para fiscal general, se jactó de que nunca ha ocupado un cargo político ni partidista.

A la pregunta de por qué debería ser designada fiscal, la misma que Julio Menchaca, presidente de la Comisión Ordinaria de Trabajo, hizo a cada uno de los comparecientes, la oaxaqueña ofreció que de ser elegida defenderá la autonomía e independencia de la nueva institución que sustituirá a la vieja Procuraduría.

Y lo hará, detalló, encabezando un órgano auténticamente libre de cualquier injerencia privada o pública.

“Es claro que el principal reto será obtener la confianza de la población (...) Estoy plenamente convencida de que podré y tendré la disponibilidad de escuchar las voces ciudadanas de las organizaciones civiles, de las víctimas, de los imputados”.

De llegar a ser designada como nueva fiscal, anunció, trabajará con ahínco para que no haya más señalamientos de vejación a los derechos humanos, no más excesos, no más abuso de autoridad porque todo ello desacredita y desprestigia a la institución de procuración de justicia.

Desde su óptica, hacer expedita la justicia significa darle trámite a los expedientes que existen sin resolver y sin consignar del sistema tradicional, y a los del proceso penal acusatorio oral en que hay sin judicializar miles de carpetas.

En su turno, Mónica Cecilia Luna Barrientos prometió hacer que la ciudadanía recupere la confianza en el combate de los delitos, y que la autonomía y la rendición de cuentas sea una realidad.

Estela Cadena Azcona ofreció instrumentar acciones contundentes para frenar la delincuencia, al tiempo de reconocer que las anteriores estrategias para proporcionar seguridad, paz y orden social han fracasado.

Gabriel Hernández Campos dijo que aspirar a encabezar una institución humanizada y de puertas abiertas: “ante el miedo y desconfianza ciudadana se requiere devolver la dignidad a la institución que por excelencia debe procurar y defender los derechos humanos de todos”.

Autonombrado el caballo negro de la designación en curso, Julio Ángel Sabines Chesterking garantizó que de ser designado actuará lejos de los vaivenes políticos y promoverá la colaboración con todos los poderes del Estado mexicano.