En una circular que emitió la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 29 de abril, se reiteró la prohibición para que las dependencias y entidades de la administración pública federal contrataran personal en plazas permanentes, eventuales y de honorarios adscritas a las delegaciones y oficinas de representación, además de que todo el personal contratado a partir del 1 de diciembre del 2018 deberá ser separado de su encargo.

Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, explicó que estos lineamientos son emitidos anualmente por la SHCP, un suceso que se venía haciendo en años anteriores y tiene como objetivo indicar a las unidades que se deben apegar al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

“No se trata de una medida en el sentido de generar algún despido de personal, sino de simplemente notificarles cuál es lineamiento que deben seguir para no rebasar, como dice la norma, el presupuesto que les aprobó la Cámara de Diputados”, dijo durante la presentación del primer reporte trimestral de finanzas y deuda pública.

Destacó que dichas medidas forman parte del plan de austeridad del actual gobierno.

Al referirle que en la circular también se menciona que “por instrucciones del señor presidente del país, toda aquella persona contratada a partir del 1 de diciembre del 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de representación deberá ser separada de su encargo”, respondió:

“En realidad, cada año las unidades ejecutoras determinan cuáles son las plazas que requieren con base en el presupuesto que se les aprueba para estos dos rubros; entonces no hay un número de plazas específico a priori, ellas analizan con base en el techo que les aprueba la cámara, Hacienda les notifica las normas y ellos proponen qué tipo de plazas requieren y, con base en eso, generan las contrataciones del personal que necesitan”.

La funcionaria insistió en que la circular mencionada hace referencia al decreto publicado el pasado 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Detalló que, a partir de dicha ley, las áreas ejecutoras tienen la obligación de plantear su estructura orgánica y, derivado de ello, hacer ajustes en las plazas que registran, las cuales deberán ser presentadas ante Hacienda.

Sin aclarar si se despedirán a las personas que se contrataron el 1 de diciembre del 2018, Rodríguez Ceja concluyó que la circular que se emitió con dicha disposición va en el sentido de que se cumpla la ley orgánica.

“Se quiere eficientar la organización del gobierno y evitar duplicidad de plazas, y más que generar un ahorro per se, se busca eficientar el ejercicio del gobierno”.

¿Entonces, esta circular no implica despidos?, se le volvió a preguntar a la funcionaria y respondió:

“No en realidad, como les compartía: fue una instrucción directa del señor presidente a través de un oficio que se emitió en la SHCP indicando que no se debe contratar personal en tanto no se presente una propuesta. De hecho, no es tanto una instrucción presidencial, sino es una instrucción desde la ley orgánica”.

