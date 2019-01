El colectivo de organizaciones civiles Justicia sin Pretextos llamó al Legislativo y Ejecutivo federal para que se abra la discusión sobre la reforma al artículo 19 de la Constitución, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

Más de 40 ONG y un centenar de ciudadanos pidieron a los poderes a que reculen en la aprobación de la reforma que busca incluir los delitos de robo de hidrocarburos, corrupción y delitos electorales como meritorios de prisión preventiva.

“Hoy por hoy, cualquier delito amerita prisión preventiva, si el Ministerio Público los justifica ante un juez. A los ojos de nuestro sistema de justicia todos los delitos son igualmente graves, es un despropósito generar una subasta delictiva de quién da más. La respuesta no es inventar más delitos graves, más excepciones a la regla, más cárcel sin juicio, por el contrario, fortalecer al Sistema de Justicia Penal Acusatorio es el único camino, no hay atajos, no hay recetas mágicas no existen salidas fáciles”, indicó el colectivo mediante una nota de prensa.

Las ONG ofrecieron su colaboración para crear una nueva reforma que busque fortalecer al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en vez de integrar nuevos delitos que amerite prisión preventiva oficiosa.

“Por lo anterior, hacemos un llamado urgente a los poderes Legislativo y Ejecutivo a que se abran espacios de diálogo y discusión con organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales y expertos para construir de manera conjunta y participativa estrategias reales que abonen al fortalecimiento del Sistema de Justicia, que lleven al objetivo que sin duda compartimos: atender de forma eficiente la delincuencia y la impunidad y recuperar la confianza en nuestras instituciones bajo un esquema de respeto a los derechos humanos”.

La reforma que se plantea y que se encuentra en estos momentos en la Cámara de Diputados, señalaron las ONG deja la posibilidad de encarcelar a personas inocentes y genera condiciones para que se susciten casos de corrupción y agudiza la falta de investigación en los casos.