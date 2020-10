Este martes, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador inició con la aclaración por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, sobre la vigilancia epidemiológica que se maneja en el país, y el alza en las cifras de muertes y contagios de Coronavirus.

El funcionario señaló que la información manejada un día antes en relación al registro de 2,700 nuevas muertes en un día, es técnicamente incompleta o incluso errónea, pues se está haciendo ver algo que no ocurrió, “un incremento brusco de la mortalidad”.

Desde Palacio Nacional, López-Gatell aseveró que las defunciones a causa del Covid-19 continúan en un promedio de 300 casos diarios, por lo que el dato de 2,789 dado a conocer un día previo, es la suma de aquellas muertes que ocurrieron a lo largo de varios días previos.

“Como si estos fueran los que ocurrieron entre el 4 y 5 de octubre. No es así. Afortunadamente no tuvimos esa cifra récord de muertes. Tuvimos lo que generalmente se tiene: 310 defunciones por día, todas y cada una de ellas lamentables. En términos de interpretación científica: son cada vez menos por día. No hubieron más 2,700 defunciones”, comentó.

Se dijo que debido a la ampliación de la clasificación de casos de contagio, entre ellos por asociación epidemiológica; es la razón en el alza de las cifras.

Estrategia consular por el coronavirus

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la cancillería ha repatriado a 17,744 mexicanos y mexicanas que se encontraban varados en el extranjero desde que inició la pandemia por el Coronavirus.

En tanto y como parte de la estrategia integral contra el Covid-19, la red consular de la SRE lleva a cabo, del 5 al 9 de octubre, la Semana Binacional de Salud para connacionales en Estados Unidos y Canadá.

Lanzan operativo por huracán Delta

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que giró instrucciones al secretario de Marina, Rafael Ojeda y a la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, para viajar a Yucatán y Quintana Roo para coordinar la aplicación del Plan DN-III ante el paso del huracán Delta.

Agregó que desde días previos ha estado en comunicación con las autoridades de estas entidades para dar seguimiento al caso, además de que se prevé la participación de 5 mil elementos para la atención de la ciudadanía.

"Ojalá pierda fuerza el huracán o cambie su rumbo. Es importante que la gente atienda las recomendaciones: en las partes bajas hay que salirse, salir a refugios, vale más prevenir y hay tiempo todavía. De acuerdo a las predicciones va a azotar, va a pegar más fuerte, hasta la noche, hasta la madrugada del miércoles, tenemos todo el día para prevenir", expresó.

AMLO reitera que apoyos de fideicomisos no desaparecerán

El mandatario mexicano recordó que uno de sus compromisos al llegar a la presidencia fue la desaparecer los fideicomisos y fondos que se manejan de manera discrecional y sin transparencia.

Tras explicar que la Secretaría de Hacienda recogerá todos esos recursos y será la encargada de entregarlos, por lo que nadie se va a quedar sin apoyo.

Ejemplifico que sí de esos fideicomisos dependen los deportistas de alta rendimiento, no tendrá ninguna preocupación, pues les va a seguir llegando su apoyo, al igual que los artistas y científicos.

“Vamos a hacer una revisión muy pronto, de modo que ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos y les pedimos que tengan comprensión porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten o no justifiquen el apoyo, que sólo es por influyentismo, que no haya aviadores", aseveró.

Aeropuerto de Tulum, a cargo del ejército

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que las fuerzas armadas serán las encargadas de la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo, pendiente desde hace 10 años y que espera inaugurar en 2023.

"Lo va a construir también el Ejército, los ingenieros militares, igual que como se está haciendo el Felipe Ángeles (en Santa Lucía), de la misma forma (…) Vamos a comenzar a principios del año próximo a trabajar porque lo vamos a inaugurar en el 2023, ya es un hecho que se va a llevar a cabo esa obra", dijo.

Asimismo, el mandatario expresó que junto con el del Tren Maya, el nuevo aeropuerto dará un impulso a la región que integran Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

"Yo espero que en el 2023 estemos inaugurando el Tren y el aeropuerto de Tulum (...) Que no sólo es el aeropuerto de Tulum, es aeropuerto de Palenque, aeropuerto en Campeche, aeropuerto de Mérida, aeropuerto en Chichen-Itzá, aeropuerto en Cancún, aeropuerto nuevo en Tulum, aeropuerto en Chetumal, o sea es tren y aeropuertos, con el propósito que se impulse al sureste", aseveró.

Buscan cumplir con acuerdo de agua sin recursos de Chihuahua

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno sigue trabajando para cumplir con el convenio con Estados Unidos para el pago de agua, pese a que no se ha logrado un acuerdo con el gobierno de Chihuahua.

López Obrador consideró que tal rechazó por parte de las autoridades en la entidad, es con propósitos electorales.

“No es el pueblo de Chihuahua, son los intereses, es la cúpula los que están utilizando este asunto delicadisimo, con propósitos electorales, eso es todo; pero sí se causa un daño, porque todos los otros estados ya cumplieron, y no hemos podido terminar de entregar toda el agua del convenio, porque falta lo de Chihuahua”, dijo,

Aunque añadió que “de todas maneras estamos buscando la forma de que se cumpla, aun, sin esta cooperación, este apoyo. Porque está de por medio un compromiso del Estado Mexicano, y es un convenio que nos favorece, nos entregan más agua a nosotros, que la que nosotros les mandamos a ellos, tres veces más agua recibimos, que la que entregamos, y eso lo saben los políticos que se oponen, porque en otros tiempos, han entregado el agua”.