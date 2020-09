En menos de dos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió una nueva baja al interior de su gabinete. A casi año y medio de estar en el cargo, la tarde de ayer 2 de septiembre, se oficializó la salida de Víctor Manuel Toledo Manzur de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debido a los problemas de salud que sufre el biólogo.

En un video publicado en sus redes sociales, López Obrador lamentó la salida de Toledo Manzur, y descartó rupturas en el gabinete, al tiempo que confirmó que en lugar de Toledo quedará la hasta ayer 2 de septiembre, secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, mientras que ella será sustituida por Javier May, quien se desempeñaba como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar.

Es de resaltar que durante el anuncio, Toledo dio a conocer que en los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto con el que se prohibirá el maíz transgénico.

Además de la eliminación gradual del herbicida glifosato, al cual le deben seguir otros 80 plaguicidas más “altamente peligrosos” y prohibidos por diversos países, enfatizó durante su mensaje de despedida el ahora exsecretario.

Asimismo, el mandatario destacó el trabajo de Albores como ambientalista y el de May como organizador social.

Al ser nombrado, May Rodríguez agradeció a su antecesora y recordó que durante su gestión como subsecretario tuvieron la tarea de coordinar el programa Sembrando Vida en los territorios más apartados y en los ejidos olvidados, tarea que, dijo, continuará.

En tanto que Toledo Manzur explicó que la decisión de renunciar no es parte de ninguna cuestión política.

Además de que “cuatro elementos se conjugaron. Mis casi 75 años, una cardiopatía de más de una década que se estuvo complicando y resolviendo, la amenaza de la pandemia y una alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar desde la Secretaría de Medio Ambiente”, expresó.

Más temprano, el presidente defendió la renuncia al argumentar que el servicio público produce estrés.

“Me estaba ya informando (Toledo Manzur) que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar desde antes de que se generara la polémica por lo del agroquímico, y ya la semana pasada él me dijo que no podría seguir”, detalló en conferencia matutina López Obrador.

En cuanto a la empresa que se encargará de la distribución de las medicinas, será Pedro Zenteno el que se encuentre al frente, dado que David León Romero rechazó tomar protesta hasta que se investigue el video en el que aparece con el hermano del presidente.

¿Quién queda en la empresa distribuidora de medicinas?

Pedro Mario Zenteno Santaella, quien será el nuevo encargado de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA de CV (Birmex), la empresa estatal encargada de la distribución de medicamentos, ha sido cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador desde que este último compitió por la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2000.

Zenteno Santaella fue electo como diputado federal por Morena para la actual LXIV Legislatura, por el Distrito 37, del Edomex, ubicado en el municipio de Cuautitlán.

No obstante, solicitó licencia a su encargo como legislador en diciembre del 2018, pocos meses después de iniciar la Legislatura, para ocupar la plaza de director administrativo del Seguro Social.

Hasta este miércoles, fungía como director Normativo de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Estudió la licenciatura en medicina en el Instituto Politécnico Nacional y tiene un doctorado en la misma rama. Entre 1994 y 1997 fue presidente municipal de Teoloyucan por el PRD, partido en el que ocupó diversos cargos.

En el 2006 y el 2012, fue uno de los coordinadores de circunscripción de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

[email protected]