El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su llamado a la población a no apoyar a grupos criminales que se dediquen al robo de combustible, luego de que el lunes en Guanajuato pobladores intentaron impedir un operativo en contra de un líder huachicolero.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que, en caso de que las comunidades requieran algún apoyo, pueden acudir al gobierno federal para de esta forma evitarse “problemas, riesgos, pero además la vergüenza”.

López Obrador dijo que es lamentable que organizaciones delictivas se apoyen en la gente para tener protección y cometer ilícitos, “un poco lo que sucedía, porque ya está desapareciendo, afortunadamente, con lo del robo de combustible”.

Sin embargo, “todavía hay comunidades, no todos los pueblos, no toda la gente, para no generalizar”, puntualizó.

En este sentido, explicó que el operativo del lunes en Guanajuato no provocó pérdidas humanas ni heridos, además de que hubo detenciones, decomisos de armas y vehículos.

El operativo

Pobladores supuestamente pagados por una banda especializada en el robo de combustible intentaron frenar un operativo conjunto de efectivos federales y estatales con piedras, palos y la quema de vehículos en una comunidad en el estado de Guanajuato, informaron las autoridades.

Las fuerzas de seguridad lograron tomar al final el control de la situación y liberaron a seis personas secuestradas.

Según informó el fiscal del estado, Carlos Zamarripa, el operativo, en el que participaron marinos, soldados y policías federales y estatales, tuvo lugar la madrugada del lunes en la comunidad de Santa Rosa de Lima. No hubo personas heridas y sí detenidos, aunque las autoridades no especificaron cuántos, porque el operativo seguía en marcha.

Indicaron que se liberó a seis personas que habían sido secuestradas, entre ellas elementos de la policía municipal, que tenían días en el lugar.

También se incautaron armas, drogas, vehículos de lujo, camiones y cisternas con hidrocarburo, y unos sobres tipo nómina con dinero dentro, en los que podía leerse “Cobranza”, y con sellos de la organización criminal, el llamado cártel de Santa Rosa, que traen el siguiente lema escrito: “Se les notifica, familiares deben salir a manifestarse cuando se requiera”.