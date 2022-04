Contrario a lo expuesto por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el dictamen de la reforma eléctrica no contiene lo esencial de las 12 propuestas que planteó la alianza legislativa “Va por México”, integrada por las bancadas del PAN, PRI y PRD, por lo cual votarán en contra de ese proyecto de decreto.

En declaraciones vía telefónica a medios, el coordinador del blanquiazul en San Lázaro reiteró que los 113 diputados de su grupo parlamentario votarán en contra de ese proyecto de decreto.

“Es evidente que ellos quieren hacerle creer a la gente que ahora los irracionales somos la oposición, porque ya nos compraron prácticamente todas nuestras propuestas y ahora nosotros nos seguimos negando; falso, 100 veces falso”, dijo en declaraciones.

Asimismo, cuestionó: “¿De qué sirve que compren el 75 por ciento, el 80 por ciento o el 95 por ciento de nuestras propuestas, si en lo esencial no coincidimos? Ellos quieren estatizar el sector eléctrico, y nosotros queremos que siga siendo libre económicamente y con competencia, obviamente, regulado y dirigido por el Estado”.

Por lo anterior, subrayó que el próximo domingo 17 de abril, las y los 113 integrantes del Grupo Parlamentario del PAN estarán presentes en la sesión del Pleno para discutir la reforma eléctrica y votarla en contra y “nosotros en el PAN, estamos absolutamente convencidos de que vamos a votar en contra de esta reforma por convicción, o sea, este voto no será un voto de lealtad hacia la dirigencia o hacia la coordinación del grupo”, expresó.

Romero Herrera también expresó su expectativa de que Morena mantenga de manera permanente su disposición a enriquecer dictámenes de las leyes, y no sólo en la reforma constitucional en materia eléctrica, donde necesitan los votos de la oposición, “si no fuera así, entonces podría interpretarse que no es tanto una disposición por pluralidad, sino porque no les quedó de otra”, dijo.

“Si le están apostando a que nos vamos a cansar, a que van a mermar nuestra presencia, a que van a hacer un juego de desgaste, le están apostando mal, los que están perdiendo su tiempo son ellos. Nosotros estamos resueltos, como Acción Nacional y como coalición opositora, a no apoyar esta reforma, es así de simple”, finalizó.