El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no participará en ningún debate que no sean los programados por el INE, y pidió a sus adversarios políticos, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que debatan entre ellos sobre las acusaciones que se han lanzado por actos de corrupción.

López Obrador pidió específicamente al panista Ricardo Anaya, que no le falte al respeto, luego de que éste lo retó públicamente a debatir, si es que tiene pantalones.

Entrevistado en Zacatecas, el abanderado de Morena, PT y Encuentro Social dijo que, aunque sus contrincantes lo estén “retando”, incluso con expresiones machistas -dijo- como que le hacen faltan pantalones, “no, no, no, amor y paz”, aseveró.

“Que debatan entre ellos; que debatan Meade con Anaya para ver todo lo que tienen ahí pendiente, que ya dejen de estarse cuestionando, criticando, que no se amenacen, que arreglen sus cosas con urbanidad. Que debatan ellos, y que vayan también al Ministerio Público, ahí no a debatir, sino a declarar, a la Procuraduría.

“Nosotros no vamos a confrontarnos. Hoy puse (en Facebook), donde le estoy señalando que hago caso a mis asesores rusos de Tuxtla Chico, de Tepetitán, de todos los pueblos de México que me piden que yo actué con serenidad, que no me enoje, están preocupados por mi salud, que no me altere, que no caiga en ninguna provocación, que siga haciendo propuestas, que lo más importante es dar respuesta a las necesidades que tiene la gente y que demos a conocer cómo vamos a sacar a México del atraso en que se encuentra”, argumentó.

El político tabasqueño dijo que sus “asesores rusos” de Catemaco, Zacapoaxtla, Tuxtla Chico y de Tepetitán, le recomendaron que no caiga en provocaciones, porque ahí “pobremente” lleva la delantera con 39% de las preferencias, dijo.

“Me quieren echar montón, me quieren trampear, pero mis asesores, los rusos de Catemaco, Zacapoaxtla y Tuxtla Chico y de Tepetitán me dice que no caiga yo en ninguna provocación. Me dicen: Andresmanuelovich, tú tranquilo. Ahí, llévatela poco a poco, como pateando un bote.

“Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere los pleitos, ellos son muy peleoneros, no sé qué les están pasando, y se llevan fuerte; yo nada más les pido que me respeten; eso de que me faltan pantalones. Como dicen los jóvenes: eso sí calienta”, aseveró.

Cuestionado sobre la renuncia al financiamiento público que hizo la aspirante independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, López Obrador dijo que lo vio muy bien, pero evitó entrar en detalle. “Que está muy bien, muy bien, lo veo muy bien”, se limitó.

Que EPN revele conversación con Trump, pide

Andrés Manuel López Obrador respaldó al presidente Enrique Peña Nieto en que haya dejado en claro al presidente estadounidense, Donald Trump, que México no pagará por la construcción de un muro en la frontera. Sin embargo, dijo que, así como Trump reveló el contenido de la conversación que tuvo con él, el presidente Peña también debe divulgar la grabación de esa plática.

“Yo creo que si ha faltado más acción, más defensa de los intereses de México, pero también creo que el no aceptar el muro y como está exigiendo Trump, que se pague el muro, es un avance; que no se haya sometido por entero, que se haya resistido a aceptar las condiciones de Trump. Porque eso que dijo el presidente Trump, de que no había aceptado Peña, pues es lo que esperaríamos todos los mexicanos, que no se acepten esas cosas.

“Sería muy bueno, para tener todo el panorama completo, dar a conocer la llamada, así como ya Donald Trump dio a conocer fragmentos de esa llamada, sería muy bueno que el gobierno de México, que también de grabó, porque si no grabaron también es lamentable, pero sí creo que grabó, sería bueno que se dieran a conocer. ¿Cómo estuvo esa conversación?.

“Yo sé, porque tengo mis gargantas profundas, que fue muy ríspida, y que no fue amigable, y que por eso se suspendió el viaje, y por eso declaró Trump que no iba a visitarlo Peña Nieto. Yo quiero buscar una relación de amistad don Donald Trump, lo vamos hacer entrar en razón; nosotros no queremos muros, y si insisten en construir el muro, vamos a acudir a instancias internacionales para defender a los mexicanos, sobre todo para defender derechos humanos, pero primero vamos a agotar todos los recursos que tiene la diplomacia y la política”.

“A él (Trump) le puede ir bien políticamente si trata bien al gobierno de México, sus asesores le han dicho que para la reelección necesita hablar mal de los mexicanos, y no se puede estar auspiciando odios y confrontando a pueblos, es mejor que se busque la conciliación”, finalizó el candidato presidencial.

