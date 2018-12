El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseveró que no hay “consensos” entre los grupos políticos sobre la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como los proyectos de revocación de mandato y consulta popular, por lo que desestimó que se puedan aprobar en próximos días.

En entrevista en el salón de sesiones de San Lázaro, Romero Hicks afirmó: “No hay un calendario de hoy (martes) o mañana (miércoles) en ninguno de los dos casos”.

En el proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuya discusión en la Comisión de Justicia se realizará este miércoles, el panista dijo que no se prevé que el dictamen se apruebe.

“En el caso de la Fiscalía no hay dictamen. Mañana (miércoles) van a empezar a sesionar para buscar el dictamen y enriquecer la minuta, y, en el caso de las reformas de consulta popular y revocación de mandato, se va a intentar un acuerdo antes de que llegue al pleno”, afirmó.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, dijo que el tema de la consulta popular y revocación de mandato se debe analizar, “hay temas y hay aspectos en los que no estamos de acuerdo y los vamos argumentar”.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Ricardo Gallardo, afirmó que su grupo parlamentario no acompañará el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la revocación de mandato, porque no está de acuerdo en que esta consulta se realice el mismo día de la jornada electoral federal, pues no contribuiría a la democracia del país.

Sostuvo que tampoco respaldarán la propuesta de que se disminuya el requisito de 2.0 a 1.0% de firmantes inscritos en el padrón electoral para que los ciudadanos puedan convocar consultas populares con mayor facilidad.

Respecto de la minuta del Senado que crea la Fiscalía General de la República, el líder parlamentario indicó que el PRD no va a votar un “dictamen a modo”.

Diagnósticos como estrategia de seguridad, proponen

El centro de análisis de políticas públicas México Evalúa recomendó que para resolver el problema de inseguridad en el país es necesaria una estrategia de seguridad basada en diagnósticos y que no sea de carácter militar como se propone con la Guardia Nacional.

Durante la presentación del estudio “Léase si se quiere gobernar (en serio)”, en la Cámara de Diputados, el coordinador del área de Seguridad Pública de México Evalúa, David Ramírez de Garay, señaló que uno de los principales problemas es que la inseguridad no se ha visto como un obstáculo para la gobernanza y recalcó que es importante la implementación de una política de la criminalidad en el país basada en diagnósticos y en medición de resultados.

“Tenemos un país en el que se han incrementado los mecanismos punitivos, pero los números de incidencia delictiva siguen incrementándose (...) Ponemos sobre la mesa que es necesaria una política criminal en el país”, expresó. (Con información de Notimex)