El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó el ofrecimiento que hizo al gobierno federal la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para utilizar sus estacionamientos durante la vacunación masiva contra Covid-19, como se ha hecho en países como Estados Unidos.

“Con los distintos espacios públicos: escuelas, plazas públicas, tenemos de sobra espacios para vacunar y no olvidemos que los espacios primarios son las instalaciones del sector salud, como ocurre desde hace muchos años en las jornadas intensivas de programa de vacunación. (….) Agradecemos cualquier otra oferta, pero de momento tenemos con eso suficiente”, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional.

Este martes, el presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez Solloa, consideró necesaria una estrategia de salud para aplicar el mayor número de vacunas en el país, por lo que ofreció los estacionamientos de todas las plazas comerciales, e incluso la aplicación de la vacuna en las farmacias comerciales.

Al respecto, el Subsecretario afirmó que la Secretaría de Salud no cuenta con “convenios” con empresas para este propósito, y argumentó que el gobierno ya tiene el respaldo de instituciones de educación pública.

“No existe, que yo conozca, ningún convenio entre la Secretaría de Salud o las instituciones del sector salud del gobierno de México y empresas o entidades privadas, comerciales o de otro tipo, para realizar pruebas (rápidas de detección del virus SARS-CoV-2). No es la práctica del gobierno de México realizar pruebas a través de la participación de empresas privadas y no consideramos que en este momento sea algo necesario. Si hay alguna tienda o una cadena de tiendas de autoservicio que está ofreciendo pruebas rápidas sepa que no tiene que ver con el gobierno de México”, destacó.

“Tampoco necesitamos espacios físicos en el sector privado. Hay mucho espacio en el ámbito público. Hemos tenido una excelente disposición de las universidades e instituciones de educación superior, principalmente públicas, son la mayoría, que ha sido canalizada a través de la Subsecretaría de Educación Superior que conduce el doctor Luciano Concheiro Bórquez, quien a su vez ha coordinado con la ANIES, y a través de estas dos se han articulado los esfuerzos de las comunidades universitarias que han ofrecido personal vacunador, voluntario. Tenemos más de 25,000 voluntarios para formar parte de las brigadas correcaminos”, sostuvo.

López Gatell mencionó que los voluntarios de vacunación de las universidades provienen de carreras de la rama de las ciencias de la salud, entre ellas medicina, odontología y química, entre otras, además de que las universidades han puesto a disposición 320 instalaciones físicas de ultracongelación para las vacunas de Pfizer.

jorge.monroy@eleconomista.mx