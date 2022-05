Las acusaciones del presidente contra los médicos del país son infundadas, porque hay muchísimos que quieren empezar a trabajar, pero no hay contratos, ni las herramientas suficientes para laborar, además de un grave problema de seguridad en las comunidades, así lo relata un médico especialista.

Para Pablo, galeno experto en traumatología y ortopedia, —y quien prefirió reservar su verdadera identidad por miedo a represalias—, las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los doctores especialistas, por supuestamente no tener vocación para trabajar en alguna comunidad lejana, resultan ofensivas, pues sostiene que para el gobierno no valen los más de 13 años de su vida que han dedicado en prepararse, las presiones económicas y sociales a las que se enfrentan cada día por la falta de certidumbre laboral, además de todos los riesgos a los que se han sometido al llegar a las comunidades.

Todo ello, dice, para que al final se busque el trabajo de médicos extranjeros, a los cuales incluso se dan mejores prestaciones y sueldos que los nacionales, al tiempo que sus dichos han generado que la sociedad los descalifique.

“Inclusive siento que es como para poner a la gente en nuestra contra al calificarnos como médicos fifís, que no tienen vocación, nos agreden y ofenden”, expresa el médico especialista de 34 años.

Plazas prometidas

El joven doctor, originario de Morelia, Michoacán y quien desde hace dos años labora bajo una contratación temporal en uno de los hospitales de alta especialidad más grandes de la CDMX, también lamenta que, tras enfrentar desde la primera línea la pandemia del Covid-19, e incluso después de ser llamados héroes por el propio mandatario, hoy en día no puedan contar con una plaza prometida o incluso las prestaciones que marca la ley.

“Fui llamado como apoyo para ingresar al área de urgencias Covid, ante la falta de personal médico, y me dijeron que luego me moverían a mi especialidad (...) luego de un año, se anunció que se nos normalizaría nuestra situación laboral, debido a que tenemos contratos de sólo tres meses.

“Estoy subcontratado porque ni siquiera pertenezco al hospital, sino a un programa que se llama INSABI y eso no da estabilidad financiera ni social, porque no sabes si vas a perder el trabajo en tres meses”, recalca.

Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el médico especialista sostiene que aunado a la falta de certidumbre económica, los médicos también se deben enfrentar a la escasez de empleos pues, en su caso, buscó por un año, ya como especialista, trabajo en entidades como el Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Michoacán y en todos, afirma, le dieron la negativa bajo el argumento de la falta de plazas y recursos económicos.

Condiciones de inseguridad

Pablo considera que la inseguridad y la falta de aditamentos para trabajar, no es un tema menor en las comunidades del país.

“No hay equipo y el tema de inseguridad es lo que se debería de resolver antes de contratar más personal, porque la razón de que muchas personas no vayan a esos lugares es porque no tienen la certeza de que te brinden seguridad”, indica.

El médico ortopedista recuerda que en distintas ocasiones, su vida corrió riesgo durante su servicio social, pues en más de una vez tuvo que atender bajo presión a personas heridas de bala y que formaban parte del crimen organizado en una comunidad de Michoacán, todo ello sin los insumos básicos, al tiempo que también fue víctima de robos y agresiones.

“Qué sentido tiene mandar a un neurocirujano a la sierra si no tiene como operar (...) y varias veces me pasó, donde llega un herido de bala de un grupo criminal y te exigen que lo atiendas, y la policía nunca llega, nunca resguarda. No es un tema de que los médicos no quieran trabajar en esas zonas, sino que peligra la vida, el tema de la seguridad es en todo el país y nosotros no estamos exentos”, subraya.

Finalmente, el médico experto en ortopedia hace un llamado a que no se les vea como enemigos del gobierno, ya que lo que debe importar es ayudar a la gente en materia de salud, a través de los recursos necesarios, como médicos e infraestructura.