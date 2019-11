Las críticas y cuestionamientos de diputados federales del PAN y PRD desde la tribuna a la estrategia de seguridad tuvieron respuesta, también desde allí, de Alfonso Durazo Montaño.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reviró a los panistas que ya tuvieron la oportunidad, durante dos sexenios, “de hacer lo que les dio su gana y fracasaron. Dejaron el país en llamas. Permítanos ahora trabajar y corregir todo aquello que se hizo mal”.

Y a los perredistas refutó no tener autoridad moral para exigir su renuncia al cargo, demanda en que insistieron una y otra vez.

“Con todo respeto, no estoy cumpliendo una tarea de partido que pueda aventar a mi satisfacción y a mi entero gusto. Tengo una responsabilidad seria, delicada y comprometedora a la que no puedo renunciar a la menor provocación de un partido político. Respeto la posición del PRD, pero con todo respeto, creo que no tienen autoridad moral para hacer un planteamiento de esa naturaleza”.

La perredista Guadalupe Almaguer Pardo pidió al funcionario, tras exigir su renuncia, no confundir transparencia con acceso a la información, ni cortesía con zalamería y adulación, “que (es lo que) han venido a hacer aquí y hacen desde allá, algunos, incluso, con intereses de impunidad”; su alusión fue para la zona de la izquierda de la tribuna, allí se ubican los legisladores de Morena, el partido en el gobierno.

Luego pidió a la administración federal parar “su guerra contra los medios” y machacó: “Cuando tienen a los delincuentes, los liberan secretario”.

En su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Durazo Montaño entregó de manera formal a la presidencia de la Mesa Directiva el “informe pormenorizado de los acontecimientos suscitados en Culiacán, Sinaloa” el pasado 17 de octubre.

Sí, el día en que el Gabinete de Seguridad, que él encabeza, ordenó dejar en libertad al narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, a quien los militares acababan de detener con fines de extradición a Estados Unidos, para evitar una masacre como resultado de las acciones violentas instrumentadas durante horas en calles de la capital culiacanense por los secuaces del capo retenido momentáneamente.

“No ordenamos la liberación de nadie, absolutamente de nadie. Tomamos control del inmueble como se muestra en el video ya conocido, pero en virtud de que no contábamos, no contamos con la orden de cateo, no pudimos detener al presunto delincuente”, respondió.

De nada habría servido, en términos legales, explicó, que las autoridades se llevaran al Ratón, como apodan al Chapito.

“Eso no tenía ningún problema, pero hubiese sido una falta enorme al debido proceso y consecuentemente hubiese quedado libre al par de horas de haberlo presentado ante la autoridad correspondiente.

“No se aseguró el inmueble porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión. Hay una orden de detención, con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”.

A la pregunta de “¿quién negoció?” en el caso Culiacán, una de tantas planteadas por los panistas, el compareciente, quien se hizo acompañar ante los diputados federales de los secretarios de Defensa y Marina, general Luis Cresencio Sandoval González y almirante José Rafael Ojeda Durán, entre otros funcionarios del Gabinete de Seguridad que asistieron en calidad de oyentes, devolvió:

“No hay absolutamente ninguna negociación; absolutamente. ¡No! Somos un gobierno honesto, transparente y socialmente comprometido, como acaso no lo ha tenido nuestro país y está muy lejos de las políticas del gobierno establecer una negociación con el crimen organizado”.

En su última intervención, el funcionario explicó que renunció a la posición privilegiada de poder que tuvo en el gabinete del expresidente Vicente Fox, a los tres años, porque no quiso ser cómplice de un gobierno que traicionó al pueblo.

“Una vez en el poder se olvidaron de todo lo que le habían ofrecido, y después de las manos limpias del PAN en el poder y de las manos limpias de (Felipe) Calderón, dejaron primero a nuestro país en el lugar número 53 al 70 en el ranking de corrupción mundial, y luego al lugar número 100”.

Los panistas tampoco tienen autoridad moral para reclamar prácticamente nada, espetó Durazo y se fue.

