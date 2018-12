Luego de asegurar que el Poder Legislativo no está en lucha contra el Poder Judicial, Pablo Gómez, diputado federal de Morena, planteó que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, los cambios serán de fondo y ello implica acabar con abusos y excesos como los altos salarios de funcionarios públicos.

En entrevista, el autor del proyecto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos explicó que esa legislación sólo repite lo que ya establecía la Constitución: nadie debe ganar más que el presidente de la República. Dijo que diversos jueces han recurrido a amparos, pensando que ello resolverá el problema, lo cual no será así, porque contra lo que deberían ampararse es contra el Presupuesto 2019.

Gómez señaló que aunque el ministro Alberto Pérez Dayán otorgó la suspensión de Ley Federal de Remuneraciones, el proyecto de presupuesto continuó, porque no requerían de esa legislación para integrar la planeación de ingresos y egresos del próximo año.

Lo que sí, dijo, debe quedar claro es que el Poder Legislativo no quiere ninguna confrontación con el Poder Judicial.

“Nosotros no queremos una confrontación con la Corte, ni con el Poder Judicial. No nos interesa eso. No estamos en lucha contra la Corte”.

Consideró que al ser la Corte la misma que resuelva amparos presentados por jueces e incluso que miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que tienen intereses en que esa legislación no proceda, deberían excusarse.

Entre todos sus integrantes tienen algún interés especial en el asunto. Estrictamente hablando, unos deberían excusarse pero no se pueden excusar porque no hay más que una Corte.

Añadió que aunque los magistrados y jueces han sostenido que el presidente López Obrador quiere intervenir en el Poder Judicial, ésos son puros señalamientos.

“Eso no lo pueden demostrar, son puras pedradas, las avientan. Me parece que es muy impropio de una impartidura de justicia hacer aseveraciones, son tirapiedras”.

El legislador morenista indicó que el Poder Legislativo no se dejará intimidar, aunque también tiene claro que tampoco lo hará el Judicial.

No estamos peleando con nadie, vamos a cumplir nuestra obligación, a nosotros nos corresponde fijar las remuneraciones. No nos vamos a andar peleando con los remunerados.

Los cambios son de fondo

Pablo Gómez indicó que aunque ocasionen resistencias, los cambios en este gobierno serán de fondo.

“Hay que empezarnos a dar cuenta que esto no es un juego, son reformas de fondo importantes, la gente votó, no los podemos defraudar. Que no nos pidan que defraudemos nuestro programa electoral por cual votó una parte de la gente, en su mayoría”.

