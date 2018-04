El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES) dijo que él no necesita llamar al voto útil, pues a su campaña se sumarán en los próximos días más militantes del PAN y del PRI.

Entrevistado en Tepeaca, Puebla, el abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia criticó que su adversario de Por México al Frente, Ricardo Anaya, haya llamado al voto útil del PRI, cuando hace unos días había dicho que metería a la cárcel al actual titular del Ejecutivo federal.

“Es una alucinación porque ni uniéndose todos, nos van a ganar; la gente ya decidió que haya un cambio verdadero, una transformación, y les puedo hasta adelantar que se van a seguir uniendo militantes y dirigentes del PAN, y del PRI, van a seguir uniéndose a nuestro movimiento, vamos a crecer aún más.

“No hace falta que nosotros llamemos al voto útil, porque ya la gente decidió que hace falta un cambio en el país”, afirmó López Obrador.

Aunque evitó dar nombres, el tres veces candidato presidencial insistió que en ”pronto, muy pronto”, se sumarán más panistas a su campaña, y lanzó una crítica a su adversario Ricardo Anaya.

“Hace como dos meses decía que iba a meter a la cárcel a Peña, y ahora está diciendo que se va a arreglar con Peña, que se va a reunir con él, ya cambió de parecer; está realmente muy desorientado. Yo creo que no lo están asesorando bien”, comentó.

López Obrador aseguró que Anaya Cortés no se debe sentir seguro de tener ganado el segundo lugar de las preferencias electorales, pues dijo que el abanderado del PRI, José Antonio Meade, sigue en la lucha, y en algunos estados tiene ventaja o está en empate técnico con Anaya.

“Yo creo que el PRI con Meade está haciendo su lucha, porque el manejo mediático, los intelectuales orgánicos del PAN, y analistas del PAN, de la derecha, conservas, la prensa fifi, ya están dando como un hecho que está en segundo lugar Anaya, pero yo tengo encuestas en donde no es así. Hay empate técnico todavía”, comentó.

López Obrador insistió en que sus encuestas le marcan que lleva una ventaja de 25% puntos sobre el segundo lugar, aunque dijo que no usará eso para humillar a sus adversarios.

“Yo lo único que voy a estar tomando en cuenta es que no debo actuar con soberbia, no puedo yo dejar de ser humilde, y tener siempre los pies en la tierra, que no se nos suba, y que yo no ofenda a nadie, que siempre actuemos con respeto y amor y paz; que no olvidemos que no tenemos enemigos, tenemos adversarios”, aseveró.

En otro tema, el abanderado de Morena, PT y PES criticó las postulaciones del PAN a gobernador de Puebla y Veracruz, pues dijo que Acción Nacional pretende la herencia del poder como en una monarquía.

“Lo que acabo de decir, es lo que ocasionó entre otras cosas la debacle del PAN, imagínense, en Puebla, (Rafael) Moreno Valle quiere dejar de Gobernadora a su esposa. Y en Veracruz el gobernador (Miguel Ángel) Yunes quiere dejar de gobernador a su hijo; es una especie de monarquía de la moronga azul, eso es lo que acabó con el PAN. Si resucitara el fundador del PAN, Gómez Morín, se volvería a morir de ver esto”, comentó.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador aseveró que en su gira por Veracruz de esta semana, no caerá en provocaciones del gobernador de ese estado, el panista Migue Ángel Yunes.

“Vamos a evitar provocaciones, porque Yunes quiere dejar a su hijo, a como sea, y por eso está en un plan de provocación, pero no vamos nosotros a caer en ninguna trampa, vamos a ser muy prudentes. Este movimiento es y seguirá siendo pacífico”, concluyó.