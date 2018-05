Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, afirmó que si bien se puede asociar la crisis de inseguridad por la que pasa México con el sexenio pasado liderado por su esposo el expresidente Felipe Calderón, en la actual administración no ha existido una estrategia clara para combatir al crimen.

En su participación en la Reunión de Consejeros de BBVA Bancomer 2018 realizada por la mañana de este martes, Zavala señaló que parte de la razón por la que repuntó el crimen, incluso en zonas donde anteriormente se había disminuido la incidencia delictiva, es porque el Estado retrocedió en sus funciones.

“Ahorita ni hubo estrategia ni se enfrentó a los criminales. Qué fue lo que pasó; cuando tú retiras al Estado y no enfrentas a los criminales el crimen sube y eso lo vimos incluso en las ciudades donde ya se habían estregados estadísticas que se había reducido la violencia. Cuando abandonas a las instituciones de seguridad, cuando generas una debilidad del Estado o cuando no hay una presencia del Estado en todos los sentidos, la presencia del Estado no sólo se ve en una policía, se ve en una educación que funcione, se ve en una Reforma Educativa que realmente se aplique, se ve en empresas que estén seguras”, dijo.

La expanista aseguró que para resolver el tema de la inseguridad se debe asumir el problema y “decir la verdad”, fortalecer a las policías, adquirir mayores tecnologías para combatir al crimen; fortalecer el sistema de justicia “que no genere impunidad” y trabajar de manera directa con la sociedad en materia de “cultura de la legalidad” valores y deporte que puedan permitir reconstruir el tejido social.

La moderadora del encuentro cuestionó a Zavala sobre si no se ha dicho “la verdad” sobre la crisis de inseguridad por la que pasa México en este sexenio y en el anterior, ante lo que la candidata refirió que las autoridades no han sido claras en reconocer el problema.

“Lo digo por el sexenio pasado —de Enrique Peña Nieto—, prefiero cuando se habla con la verdad… creer que (con) no decir un problema se soluciona el problema, pues no es un asunto de comunicación, por eso es importante la comunicación, pero siempre que la escondes, que fue el caso, tanto que estructuralmente la policía me la mandaron a Gobernación, es una expresión de no querer hablar de ello”, apuntó.