El que el presidente Andrés Manuel López Obrador no responda a Donald Trump, en relación con el tema del muro fronterizo, ha evitado enfrentamientos, afirmó Héctor Vasconcelos (Morena).

“A pesar de los puntos de potencial conflicto no ha habido enfrentamientos y eso es un éxito de la política exterior de este gobierno”, consideró el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

La actitud del presidente de EU al respecto y desde su primera campaña, dijo, forma parte de una política para él muy importante.

“Yo no veo alguna novedad reciente, al contrario, veo que se le está complicando el escenario político interno de Estados Unidos. A mi juicio se está volviendo más y más difícil que Trump pueda construir el muro. Claro, en los términos en que lo había anunciado, porque ahora ya están hablando de otras variantes electrónicas y de supervisión aérea, etcétera.

“Precisamente porque la construcción de un muro como tal, que es lo que había ofrecido, él decía que era el mejor constructor de muros físicos, pues no ha sido posible por problemas internos”.

¿Cómo interpreta usted el hecho que el presidente de México no sólo no responda a Trump, sino evada hablar del tema?

Yo lo veo muy bien. En primer lugar, no hay que engancharse con un asunto que tiene todo que ver con la política interna norteamericana. Todos sabemos que el presidente Trump hizo la promesa electoral de construir el muro para obtener votos de lo que es su base electoral, ahora quiere cumplir esa promesa sobre todo con vistas a la reelección posible que pueda tener el año próximo.

Imagínese si nos vamos a enganchar en un asunto de política interna norteamericana.

Creo que es todo un triunfo que no sólo en los tres meses que van del gobierno actual, sino también en el periodo entre las elecciones y la toma de posesión, no ha habido un enfrentamiento ni un choque con el gobierno norteamericano, a pesar de que hay temas sumamente controvertidos en donde las posturas mexicana y norteamericana no son ni de lejos las mismas.

En opinión de Vasconcelos, el discurso antimexicano de Trump no afecta al país desde el punto de vista económico y en materia de inversiones.