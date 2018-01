No hay intervención extranjera, pero sí guerra sucia: AMLO “Yo, hasta ahora, no he notado que haya injerencia de algún gobierno extranjero. Lo que hay, es guerra sucia de publicistas, de los que son contratados para aplicar la estrategia de la guerra sucia. Eso sí. Hay grupos que son contratados con ese propósito”, afirmó.