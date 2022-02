“(Las autoridades) no han hecho nada, absolutamente nada”, repite desconsolada Claudia, de 19 años, quien el pasado 30 enero denunció que fue abusada sexualmente por parte del comandante de la Policía Municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, Pascual Hernández, quien se encuentra detenido según el gobierno estatal, pero la víctima y habitantes refieren haberlo visto en las calles.

Pese al temor de que pueda encontrarlo y que le haga daño, Claudia encabezará este jueves 24 de febrero una marcha para pedir justicia, ya que la Fiscalía de Puebla no ha iniciado la investigación. La marcha partirá del centro de Tetela de Ocampo a la presidencia municipal que encabeza Rubén Barba Mier (Morena), quien la víspera pidió a Claudia retirar la denuncia en contra de Pascual Hernández, pues ella asegura que ambos son compadres.

Claudia es policía municipal, y actualmente continúa laborando en la institución por necesidad.

“El 30 de enero. Ese día hacía mucho frío, el comandante nunca nos había puesto a marchar, nunca. Ese día nos puso a marchas desde las 11 de la noche hasta la 1:00 de la mañana, y como trabajamos 48 por 48 horas, a veces descansamos, dependiendo si hay o no trabajo, dos o tres horas. Ese día mi guardia empezó de la 1:00 de la mañana a las 3:30; me tocó salir a patrullar; después me tocó descansar. Hay dos lugares para descansar aquí dentro de la comisaría, uno está en la parte de arriba, y hay un cuarto donde solamente caben tres personas, ese día mi compañera con la que dormía no vino. Éramos siempre el comandante en una esquina, la compañera en medio y yo en la otra esquina; no me daba confianza dormirme cerca de esa persona. Y ese día yo entré, me quedé dormida, no supe en qué momento me quedé tan dormida, cuando empecé a soñar que uno de mis compañeros me estaba desvistiendo, y al momento de despertarme no era un sueño. Era el comandante que ya me había sacado la blusa del pantalón, tenía su boca en mis pechos, y él me tocaba, me metió la mano y en ese momento no supe qué hacer. Él decía que por fin iba a ser de él.

“Empecé a llorar y él me dijo que me callara, que nos estaban escuchando. Y me dijo que antes de que yo dijera algo me iba a correr, porque el presidente municipal es su compadre (Rubén Barba Mier). Y también me decía que desde ahora en adelante se iba a hacer en el trabajo lo que yo quisiera. También me dijo que él podía hacer que me corrieran y que no me dieran trabajo en ningún otro lado.

“Después me salí del cuarto. Había un compañero que estaba de guardia, y al momento que me vio me dijo: ¿qué tienes? Le dije, nada. No sabía ni qué hacer por miedo a perder el trabajo. Le dije que me pasara las llaves de la unidad Frontier, y me dijo que sí, pero me insistió en qué tenía. Salí llorando y me mantuve dentro de la unidad y ahí me quedé hasta las 7:00 de la mañana. Luego me lavé la cara porque estaba muy pálida y porque trabajamos de 48 por 48. Era mi segundo día de trabajo. Él (su victimario) entró enseguida y me dice: qué preciosa te ves. Y otra vez me salí y me mantuve en el auditorio hasta que salimos al recorrido con mis compañeros, y me preguntaron qué tenía. Ya no aguanté y les conté lo que había pasado, y me dijeron que denunciara”.

En México, a partir del 2016 vienen en incremento las llamadas de emergencia para denunciar abuso sexual. Mientras ese año se registraron 3,925 llamadas, en 2021 se registraron 6,169 llamadas de auxilio, según consta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Claudia narró que ese mismo día acudió a interponer la denuncia contra su agresor. “Me llevaron con la regidora de seguridad pública, y ella me dijo que como mujer y como abogada me decía que denunciara porque no podía quedar así. Yo le dije que tenía miedo de que me corrieran del trabajo y me dijo que no pasaría nada. Ese día llegué al auditorio y le dije al de la ambulancia que me revisara y me dijo que tenía la presión muy alta, que tenía un ataque de pánico. Desde que estaba en la ambulancia él (su agresor) me marcaba para decirme que quería hablar conmigo; lo puse en altavoz y mis compañeros lo escucharon. Me calmé y fui al ministerio público. Pero a él no lo destituyeron”.

El 7 de febrero, el Ayuntamiento de Tetela de Ocampo dijo que el comandante Hernández había sido “separado de su cargo con la finalidad de coadyuvar con las instancias encargadas de procuración de justicia en las investigaciones a las que haya lugar y determine las responsabilidades conforme a la legislación vigente”.

La joven de 19 años contó que posteriormente fue recibida por el alcalde Rubén Barba Mier, quien le sugirió retirar la denuncia pues le afectaría en la imagen de su gobierno.

“Me dijo que ya sabía de la situación y que se estaba saliendo de control. Me dijo: 'a mí no me conviene, te ofrezco correrlo'. Y yo le dije que no, que con eso no me iba a sentir bien. Me dijo que independientemente de eso me podía dar una gratificación, un bono, si yo retiro la denuncia y lo corrían a él. Y le dije que no, que yo había ya tomado la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias. En eso su esposa me dijo que lo peor que pudo haber pasado ya pasó, que no me preocupara, que al final de cuentas no era la pobrecita y que era la murmuración de todos en los pasillos. Eso me lo dijo la presidenta (sic), su esposa. El presidente me dijo que me iba a destituir a mí porque iba a empezar un proceso legal”, contó.

Al día siguiente, Claudia acudió a la corporación por su baja laboral, pero le dijeron que ésta no había sido requerida por los superiores, por lo que desde entonces continúa laborando en la institución por necesidad económica y para evitar un proceso laboral por abandono de trabajo.

El gobierno de Puebla dijo a El Economista que el gobernador Luis Miguel Barbosa conoce de este caso, y giró instrucciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado para iniciar la investigación correspondiente y para no encubrir a nadie. Indicó que el mandatario estatal también hizo un llamado a denunciar a otras personas que pudieron ser víctimas.

Este diario consultó a la Fiscalía estatal sobre si Pascual Hernández se encuentra libre, a pesar de que el gobierno de Puebla aseguró que estaba detenido. Al cierre de esta edición la Fiscalía no respondió.

La joven Claudia asegura que su victimario esta en libertad, y expresa temer por su integridad física, pues además de que no ha sido llamada a declarar, sabe que el sujeto continúa libre. “No está detenido. Su familia dice que ya se fue de aquí con ayuda del presidente (municipal). Incluso, mis compañeros lo vieron en su casa. Él no está detenido, por eso igual ando con miedo de que me lo vaya a encontrar a él o al presidente porque está enojado conmigo porque le seguí la demanda a su compadre”, contó. La joven alza la voz, pues aseguró que la Fiscalía estatal no ha iniciado las investigaciones.

“No han hecho nada, absolutamente nada. Por más que ya fui a Derechos Humanos de Puebla, no se ha hecho nada. Yo soy la que tiene que estar asistiendo a preguntar, y dicen que todavía no se remite la carpeta de investigación a género, que a ver si mañana. Pedimos una copia de la parte legista y que todavía no se las mandan, son puros peros”. Finalmente, Claudia dijo estar convencida de que esta investigación está retrasada por la relación entre su victimario y el alcalde de Tetela de Ocampo. “Yo siento que sí, porque al momento no se ha hecho nada”, concluyó.

La marcha de habitantes de Tetela de Ocampo será este jueves del centro del municipio a la presidencia municipal para pedir justicia para Claudia.

