Al presentar su primer informe trimestral 2021 y en el marco de la conmemoración de los primeros 100 días del tercer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió de nueva cuenta su estrategia en materia energética, al tiempo que dejó claro que su gobierno ya no hará más asociaciones con la Iniciativa Privada (IP) para explotar petróleo.

Luego de que fuera entonado el toque militar Silencio, en honor a los fallecidos por el Covid-19 y acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, además de los integrantes del gabinete legal, el mandatario mexicano aseveró que con la política de cero corrupción su gobierno ha podido “hacer más con menos”, sin permitir lujos o derroches y se ha ahorrado cientos de miles de millones de pesos.

“La fórmula de gobernar con honradez y austeridad, funciona; incluso, en circunstancias de crisis y a pesar de la nefasta herencia que recibimos del periodo neoliberal”, argumentó desde el Fondo Histórico Antonio Ortiz Mena de Palacio Nacional.

Asimismo, tras enlistar las acciones en materia de desarrollo social emprendidas por su administración, que dijo, son gracias a los ahorros “por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno sin privilegios, que evita los gastos superfluos”, López Obrador defendió su política en materia energética y eléctrica.

El mandatario añadió que la política petrolera de su administración tiene como propósito respetar los contratos otorgados por la llamada reforma energética del sexenio anterior, sin embargo, advirtió que no entregará nuevas concesiones para la explotación del petróleo, además de que “seguiremos protegiendo a Pemex para mantener su participación en la producción de gasolinas, diesel y otros derivados”.

Añadió que la finalidad de su proyecto es producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero, aunado a que se destinarán recursos para la modernización de las refinerías existentes ya que, pese a que se han descubierto tres grandes yacimientos petroleros durante su gobierno, la extracción se destinará a la refinación.

“Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. En términos cuantitativos, esto significa que durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de dos millones de barriles diarios. De esta forma evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles, seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones”, subrayó.

Además, reiteró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará reduciendo los impuestos a Pemex para garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación.

“Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno de la República. Se terminará de limpiar de corrupción a nuestra empresa petrolera. No permitiremos nunca más casos como los de Odebrecht, o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y legisladores”, prometió.

Defiende reforma

El presidente argumentó que la reforma aprobada por el Congreso sobre la Ley de la Industria Eléctrica —la cual se encuentra suspendida por diversos amparos interpuestos— permitirá reparar el “grave” daño que causó la privatización, tanto al sector público como a la economía popular.

Ello, explicó, debido a que mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y extranjeras, sobre todo con la entrega de subsidios, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron completamente abandonadas.

Por ese motivo, dijo, se continuará fortaleciendo a la CFE, empresa pública que no puede ser “ninguneada”, además, advirtió que su gobierno seguirá revisando los contratos leoninos debido a lo injusto que es que los consumidores domésticos paguen la luz a precios elevados.

Por otro lado, sobre la inversión en infraestructura pública, López Obrador expresó que su gobierno ha hecho a un lado las asociaciones públicas-privadas, “que siempre han resultado onerosas y perjudiciales para el erario”, por ello, agregó que sin contratar deuda y con presupuesto federal, se construyen carreteras, presas, hospitales, escuelas, entre otras obras.

Finalmente, el mandatario mexicano reconoció que todavía hay mucha pobreza en México, aunado a que falta alcanzar el objetivo central de vivir en una sociedad mejor.

Se dará prioridad en vacunación vs Covid-19 a empleados del sector educativo

Prevé regreso a clases presenciales antes de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al concluir la vacunación contra Covid-19 a personas adultas mayores de 60 años, las llamadas brigadas “Correcaminos” apuntarán la vacunación a maestros de escuelas públicas y privadas de todo el país, para el regreso a clases presenciales antes de julio próximo.

López Obrador dijo que su gobierno tiene contratos “para recibir vacunas suficientes y proteger pronto, muy pronto, a toda la población”.

“Contamos hasta el día de hoy con 12 millones 334,445 dosis (de vacunas) y hemos aplicado 7 millones 401,513, y reiteró el compromiso de terminar de vacunar a todos los adultos mayores del país en este mes próximo de abril. De esta manera, según los especialistas, se podría reducir la mortalidad por Covid en un 80%, además, inmediatamente después de concluir con la población adulta, vamos a vacunar a los trabajadores de la educación, tanto del sector público como del sector privado, para reiniciar clases presenciales, de ser posible antes de terminar el ciclo escolar”, afirmó.

Cabe destacar que el plan nacional de vacunación que presentó el gobierno federal, luego de la inmunización a personas de 60 años y más, correspondía el turno a personas de 50 a 59 años de edad, para recibir dosis de vacunas entre abril y mayo.

En su mensaje, el presidente López Obrador celebró que los biológicos de Cansino y AstraZeneca ya se estén envasando en México, y de que pronto puedan comenzar a producir millones de dosis por semana. Agradeció a esas farmacéuticas, y otras como Pfizer y el centro Gamaleya de Rusia, por el apoyo para traer a México dosis de sus vacunas.

El mandatario federal también dijo confiar que pese “al tremendo daño causado por la pandemia de Covid-19 que, además del sufrimiento de millones de enfermos ha provocado un inmenso dolor a familiares por la pérdida de sus seres queridos, poco a poco vamos construyendo una nueva normalidad”.

Mientras que aseveró que en estos últimos días han bajado los contagios, las hospitalizaciones y, lo más importante, los fallecimientos, y que precisamente ahora se cuenta con más dosis de vacunas para proteger lo más pronto posible a toda la población.

De 8.5 y 21%, respectivamente

Reconoce alzas en los delitos de feminicidio y extorsión

Al señalar que el desarrollo nacional del país depende en buena medida de la reducción de la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el delito de extorsión aumentó en 21%, al igual que el feminicidio, que creció 8.5% durante su administración, aunque, defendió que “posiblemente antes no se clasificaba como ahora”.

El mandatario aseveró que su gobierno ha actuado con profesionalismo, perseverancia y coordinación en el pleno respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública, por lo que su administración busca generar paz a través de otorgar empleos, atender a los jóvenes, garantizar la educación y combatir la pobreza.

Indicó que en lo que va de su gobierno se redujo el robo de combustible en 95%; los homicidios en 1.6%, el robo de vehículos en 40%, y el secuestro en 38% “y así en casi todos los delitos del fuero común y del fuero federal”, por lo que, en suma, de 11 delitos considerados como de mayor impacto, dos han presentado aumentos.

“Todo este esfuerzo para conseguir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer tortura, sin perpetrar desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sin criminalizar a sectores enteros de la población, como ocurría antes”, aseveró.

Asimismo, destacó la creación de la Guardia Nacional, que ya opera con 100,000 elementos desde 157 cuarteles, por ello, el presidente expresó su reconocimiento “sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas. Sin la lealtad de las secretarías de Defensa y de Marina y sin su entrega al pueblo, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar”, dijo.

“Con las Fuerzas Armadas contenemos a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y la paz”, aseveró.

López Obrador también defendió que "las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y, en su mayoría, de la más elemental buena fe”, ello al argumentar que no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que “hagan la guerra a nadie”.

“No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos”, sostuvo.

