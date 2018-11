La jefa de Gobierno electa de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se va recuperar el control y la tranquilidad en la Ciudad de México con una estrategia similar a la del gobierno federal, centrada en los jóvenes; sin embargo, consideró que no será necesaria la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad.

“En la estrategia con el gobierno va a ser de inteligencia (...) creemos que no hace falta la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México”, y dijo que tuvo comunicación con el próximo secretario de Seguridad Pública nacional, Alfonso Durazo, sobre el tema.

Al presentar su Estrategia para una Ciudad de México Segura y en Paz, acompañada de la próxima titular de Gobernación capitalina, Rosa Icela Rodríguez, Claudia Sheinbaum indicó que los jóvenes son quienes más se acercan a las conductas delictivas por lo que son parte del problema “sumamente grave de inseguridad y de falta de paz”.

En ese sentido dio a conocer que Jesús Orta Martínez será el próximo secretario de Seguridad Pública capitalina, y Tomás Pliego el coordinador de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; así como a Salvador Guerrero Chiprés como consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

El plan de seguridad capitalino consiste en 15 puntos a través de los cuales menciona un “alto al fuego” para reducir los homicidios, sustentados en la inteligencia, prevención, participación de familiares, organizaciones civiles, iglesias, policía y ministerio público.

La funcionaria electa enfatizó que el objetivo de la estrategia no es la seguridad, si no la procuración de justicia. “Nuestro objetivo es desarmar, no queremos a los jóvenes en la cárcel, no queremos a los jóvenes muertos; queremos desarmarlos y que tengan acceso a sus derechos”.

Asimismo, impulsará la Ley de Seguridad Ciudadana y del Gabinete de Seguridad, Justicia y Gobierno, que la primera semana de diciembre se enviarán al Congreso de la CDMX para crear las leyes que sustenten su estrategia de seguridad.

Estas normas establecerán los mecanismos de coordinación con las alcaldías y entidades vecinas.