El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno decidió no firmar el acuerdo de Lima, para no intervenir en la situación de Venezuela, pues que es un asunto que únicamente –dijo- corresponde a los venezolanos resolver.

Entrevistado en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, López Obrador insistió en que su gobierno se regirá por la política de no intervención en asuntos de política interna de otros países, para que de esa manera, ninguna nación intervenga en asuntos de México.

“Nosotros hemos hablado con mucha claridad de que vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación libre de los pueblos en materia de política exterior. Por eso no se suscribió esa carta, condena al gobierno de Venezuela. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países, porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en asuntos que sólo les corresponde a los mexicanos. Desde hace muchos años la política exterior de México se ha conducido por estos principios.

“En algunos momentos, tiempos, se han alejado los gobiernos de esa política, pero nosotros no lo vamos a hacer. Somos respetuosos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. No queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros. Nosotros estamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo, y repito, no intervención y autodeterminación de los pueblos, por eso apoyo la decisión que tomaron los diplomáticos mexicanos en este encuentro, de no firmar esa carta, porque no vamos nosotros a ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

El viernes, los representantes de 13 países de América Latina firmaron el acuerdo de Lima para rechazar el nuevo un nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, porque la elección celebrada el 20 de mayo de 2018 fue “ilegítima”. Los representantes acordaron también no participar en la toma de posesión de Maduro, prevista para el próximo 10 de enero, para un periodo que concluirá en 2025.

