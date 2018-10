En conferencia de prensa en Zacatecas, donde se reunió con el gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna, López Obrador recordó que actualmente se llevan a cabo los foros de pacificación y dentro de las opciones del nuevo gobierno para reducir la violencia, dijo, no se descarta nada.

“Nosotros estamos llevando a cabo una consulta en materia de seguridad. Se está avanzando, se están recogiendo todos los puntos de vista; estoy atento a lo que opinó el General Cienfuegos sobre la legalización de la amapola. Se recoge su punto de vista; importante lo que le plantea. Hay otras propuestas y hay que incorporarlas todos, analizar, ver que es lo más conveniente.

“Creo yo que se debe dar un tratamiento especial al grave problema de la inseguridad y violencia, a partir de atender la causas que la generan, esto es combatir la pobreza, generar empleos; esa debe ser la base y otra medidas, entre una serie de medidas, la revisión sobre la legalización de algunas drogas, por ejemplo en el caso de Guerrero, la montaña, donde se siembra amapola, también explorar la posibilidad, todo es dado a conocer, que se le pague mejor al campesino que siembra maíz. Si en vez de pagarle 3,500 pesos la tonelada, obtienen dos toneladas por hectárea, en vez de eso se les paga 10,000 pesos, porque además se les piden que siembre maíces criollos, maíz nativo no transgénico que ya tiene otro precio, porque nosotros vamos a promover que se consuma ese maíz, no el transgénico, se puede vender a mejor precio. Garantizarles que le vamos a comprar ese maíz. También puede ser atractivo para ya no sembrar amapola. Hay muchas alternativas, no descartemos nada”, comentó.

Que les avisen a legisladores que ya hay austeridad

En otro tema, López Obrador dijo saber que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados ya hay medidas de austeridad, y descartó que haya habido un gasto excesivo para sueldos y bonos de fin de año, particularmente en el recinto legislativo de San Lázaro.

“Ya los diputados, como los senadores, decidieron bajarse el sueldo, y quitar prestaciones, bonos, todos esos apoyos adicionales, ya hay austeridad republicana; ya no pueden haber ese tipo de apoyos, no se pueden entregar esos apoyos.

“No va a haber partidas como los moches o reparto discrecional del dinero del presupuesto; eso se terminó ya; si no lo saben algunos legisladores, hay que avisarles, que les avisen que eso ya se acabó”, aseveró.

Mañana, anuncio del nuevo aeropuerto

El Presidente electo recordó que este lunes dará a conocer un planteamiento sobre la consulta que pretende realizar para definir el futuro del nuevo aeropuerto. Comentó que en la gira de este domingo lo acompaña el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien le presentó ya un informe al respecto.

“Mañana vamos a hablar de este tema. Hoy me acompaña en la gira el ingeniero Javier Jiménez Espriú y en estas giras aprovechamos para tratar estos temas, son como acuerdos. Ya por cierto, ya me informó, ya terminamos el tema del aeropuerto, ahora hacia Aguascalientes vamos a tratar otros asuntos, ya tengo toda la información y ya mañana van a conocer nuestra propuesta sobre estos asunto”, dijo.

López Obrador encabeza en estos momentos un mitin en el centro de Zacatecas, donde informa sobre los programas sociales federales que se darán en su gobierno; luego, Obrador viajará por carretera a Aguascalientes, donde se reunirá con el gobernador panista Martín Orozco Sandoval, y más tarde a las 17:00 horas, encabezará otro mitin en la capital de ese estado.

[email protected]