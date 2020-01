El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles su postura de neutralidad ante la tensión entre Estados Unidos e Irán, e hizo votos porque se evite un conflicto armado.

"No al uso de la fuerza, no a la guerra, esa es la postura de nuestro país. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"Nuestra postura es de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, si a la paz", declaró.

En la víspera, fuerzas de Irán dispararon misiles contra bases que albergan militares estadounidenses en Irak, en respuesta al asesinato de un prominente comandante de la república islámica, lo que agravó una confrontación con Washington que podría desencadenar un conflicto a escala mayor en Oriente Medio.