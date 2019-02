Dos niños que se identificaron como reporteros tomaron la palabra este jueves durante la conferencia de prensa cotidiana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien cuestionaron sobre la estrategia gubernamental para detener las desapariciones y las fugas de cerebros.

Dos niños de cabello negro y lentes alzaron la mano durante la sesión de preguntas y respuestas que cada mañana sigue a la conferencia del mandatario izquierdista.

"A ver, los dos niños... ¿Cómo? ¿Son reporteros?", preguntó López Obrador, de 65 años.

"Sí, sí sí,", respondieron Fernando Daniel de Lucio, de 12 años, y Eitan Yesuiel Cruz, de 14, al identificarse como reporteros del sitio web Radio Aventureros.

El primero dijo haber investigado durante dos años el tema de las desapariciones, especialmente las de menores de edad, y preguntó al presidente: "¿Qué estrategia emplearía su gobierno para detener esto?"

El lunes, López Obrador lanzó un plan para la búsqueda de las más de 40,000 personas desaparecidas en México, delito que recrudeció en medio de la ola de violencia que desató la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006.

"Nosotros no vamos a permitir que el Estado desaparezca a ningún ser humano, a nadie. Y también vamos a procurar que no haya bandas de delincuentes, que todos nos portemos bien para que no haya desaparecidos", dijo el mandatario.

La mayoría de los desaparecidos en México son personas de entre 17 y 29 años, pero hay un creciente número de casos de niños.

En su estrategia, el gobierno busca la participación de familiares de las víctimas y el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales.

De su lado, Eitan Yesuiel Cruz preguntó a López Obrador sobre el problema de la salida del país de jóvenes con formación académica y talento profesional por falta de oportunidades en México.

"Van a tener todo el apoyo en México, el programa de becas se va a mejorar para los que estudian maestría, doctorados, para los que se dedican a la investigación científica, a la innovación. Van a tener posibilidades amplias para que puedan aportar sus conocimientos al desarrollo del país", dijo el mandatario.

El equipo de prensa de López Obrador aseguró a la AFP que los niños mandaron una solicitud para participar en la conferencia y "se les dio autorización".