No hay duda de que los niños tienen que regresar a clases de manera presencial ante el rezago educativo, pero en condiciones de seguridad, afirmó Julio Frenk Mora.

De ahí que quien fue secretario de Salud durante el gobierno del expresidente Vicente Fox Quesada y actual presidente de la Universidad de Miami recomendó la aplicación de pruebas rápidas de antígeno a personal educativo y alumnos para detectar Covid-19, entre otras medidas.

“El gran error que hubo al principio de la pandemia fue decir que hacer pruebas era un desperdicio de recursos. Muchos países no pudieron hacer pruebas porque no las tenían, pero México creo que es el único país que como materia de política pública decidió no hacer pruebas a asintomáticos en un virus donde la mayor parte de la transmisión es asintomática. Fue el gran error de la estrategia; hay que corregirla.’’

Al participar en la presentación del reporte “México: Acumulación de rezagos para el futuro’’, un análisis realizado a más de dos años y medio de que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la organización civil Signos Vitales, de la que es integrante del Comité Ejecutivo, el ex funcionario público sugirió también obligar a usar el cubrebocas en las escuelas y dotarlas, donde no hay agua, de gel desinfectante.

“Se tiene que instaurar el uso obligatorio del cubrebocas como parte del uniforme escolar, entendiendo que es incómodo pero que es más incómodo estar intubado por Covid-19. Eso tiene que ser universal y obligatorio porque es la medida, fuera de las vacunas, más eficaz para evitar la transmisión, y tiene que ser el uso adecuado del cubrebocas acompañado con higiene de manos.

“Entiendo que son muchos niños... un esquema de muestreo aleatorio para hacer pruebas rápidas de antígeno que permita estar pescando parte de los asintomáticos y aislarlos, decirles que se vayan a su casa y ver la opción de instrucción remota por ese periodo solamente y regresarlos a la escuela cuando se hayan recuperado.

“Para mí lo crucial es la vacunación de los adultos y la extensión de la autorización a niños mayores de 12 años... son acciones concretas que podemos ir tomando para lograr el objetivo que creo que todo mundo comparte de que los niños regresen a las aulas, pero en condiciones de seguridad’’, dijo.

De acuerdo con el referido informe, el agravio de la desigualdad en México se ha agudizado por los efectos de la pandemia de Covid-19 sobre el bienestar de la sociedad y ante la poca reacción del gobierno para amortiguar los impactos.

rolando.ramos@eleconomista.mx

rrg