La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) denunció que no han recibido recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19. El gobernador de Aguascalientes y vocero de los mandatarios panistas, Martín Orozco, consideró que esta falta de recursos involucra a las 32 entidades del país.

Entrevistado por El Economista, aseguró que los recursos que refiere el Ejecutivo federal que fueron otorgados a los estados corresponden a los que ya se encuentran etiquetados por ley para atender distintas enfermedades, pero no para una contingencia extraordinaria.

“No hemos recibido un peso extra, eso sí es una queja de los nueve gobiernos panistas de la Goan y me parece que no solamente de nosotros, porque escuchando al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, creo que ni siquiera los estados gobernados por el partido del presidente han recibido dinero”, dijo.

El vocero indicó que en Aguascalientes se ha optado por realizar pruebas para detectar el Covid-19 y con ello identificar cualquier brote para su contención, así como el reiterado llamado a los ciudadanos a permanecer en casa cuando sea posible.

“Hemos optado por la estrategia Centinela y tener las pruebas para detectar el Covid-19, sobre todo porque veo que algunos gobernadores aún están sufriendo por adquirirlas. Nosotros inmediatamente nos preparamos con un gran pedido”, sostuvo.

El titular del Ejecutivo estatal consideró que no existe una estrategia de salud nacional, ya que si bien se ha informado a la población diariamente, cada estado maneja una estrategia local, por lo que solicitó que al menos las autoridades federales apoyen a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de cada entidad.

“Si no me mandan recursos a mí, que le manden al IMSS de Aguascalientes, que no se olviden del sistema federal de salud, porque si ellos fallan me van a contaminar el estado”, alertó.

El pasado martes la Goan exigió un inventario transparente de la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada una de las entidades, así como entregar las pruebas de detección del Covid-19 suficientes para ser aplicadas.

También solicitaron mascarillas y ventiladores para la atención de los pacientes graves y presupuestos extraordinarios etiquetados para cubrir la atención de la pandemia.

Orozco Sandoval destacó que Aguascalientes es un estado dedicado a la industria automotriz, mientras que para Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur, todos con gobiernos panistas, su principal ingreso es el turismo, el cual se ve afectado por la contingencia sanitaria, por lo que reiteró la necesidad de un plan de rescate para la economía nacional.

