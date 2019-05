En la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, los representantes del gobierno federal y coordinadores de las fracciones de Morena, PAN, PRI, MC, PRD, PVEM, PT y PES están a punto de alcanzar el consenso sobre la legislación secundaria de la Guardia Nacional, que se sometería a la discusión y eventual aprobación en la sesión extraordinaria del pleno de pasado mañana.

Ayer continuó la negociación política en el máximo órgano interno de decisión, que preside el morenista Ricardo Monreal Ávila por su calidad de coordinador de la bancada senatorial mayoritaria, sin que pudiera concretarse aún el acuerdo necesario.

Damian Zepeda Vidales, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Segunda y representante del PAN en la mesa de negociación del tema, informó que si bien se está avanzando y hay un ambiente positivo, existen puntos torales que se siguen debatiendo para tratar de resolverlos.

“Ya revisamos la Ley del Sistema de Seguridad Pública, ley del registro de detenidos, ley del uso de la fuerza y la ley de la Guardia Nacional, y estamos tratando de generar un consenso. Básicamente, cuando menos de nuestra parte —PAN, PRI, MC, PRD—, la intención es tener una Guardia Nacional completamente civil, desde la integración hasta el mando y, por supuesto, la operación.

“Que sí tome las mejores prácticas de disciplina, pero que pueda estar enfocada a la prevención del delito y a recuperar la paz”, afirmó.

El sonorense detalló algunos de los temas centrales en que todavía no hay acuerdo, entre otros los referidos a las características que tienen que tener los integrantes, porque no puede haber militares en activo; a la coordinación operativa institucional, que debe ser una instancia de coordinación entre dependencias, no una de mando de la Guardia Nacional, y la coordinación y colaboración con estados y municipios para que el despliegue de la guardia no tenga costo para las autoridades locales.