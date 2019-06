A un día de que se lleve a cabo la mesa de negociación en Estados Unidos por el tema del arancel del 5% a las importaciones mexicanas que propone Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está optimista de que se pueda evitar esa medida, a pesar de que esta mañana Trump dijo que el lunes entra en vigor esta medida. Insistió en que hay buen ánimo en el país vecino debido a los pronunciamientos que han hecho cámaras de comercio, empresarios y agricultores de Estados Unidos.

López Obrador informó que no acudirá a la reunión del G20 que se celebrará en Japón. Indicó que no acude porque no desea una confrontación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema de los aranceles. Indicó que a esta reunión acudirá el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quienes tiene la instrucción de llevar el mensaje de que se requieren esas reuniones, pero para hablar acerca de cómo revertir la desigualdad social.

Luego de la renuncia del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, López Obrador dijo que no intervino para esta dimisión, aunque destacó que todo aquel que no esté de acuerdo con la cuarta transformación, por conciencia, deben de separarse del cargo. Indicó que la próxima semana presentará al Senado la terna para este cargo, como también para consejeros de Pemex.

Luego de que un Juez ordenó esta mañana detener el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, el primer mandatario dijo que su gobierno respetará este recurso judicial. Estimó que a finales de julio se presentará el estudio de impacto ambiental. Argumentó que este proyecto de Santa Lucía molesta mucho a quienes llamó “corruptos”. Expresó que quienes promovían el aeropuerto en Texcoco no les importaba que fuera construido en un lago, ni tampoco que fueran afectados los patos y otras aves. Afirmó que por eso, “andan desesperados” y haciendo campañas en contra de Santa Lucía. Mencionó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le reveló que se están utilizando drones para observar cuando comiencen las obras.

Luego de que se negó a aceptar el informe que ofrece anualmente a CNDH, algo inusual en 29 años de gobiernos, López Obrador dijo que esto no implica que su gobierno desestime los derechos humanos.

López Obrador dijo que se debe promover la crítica en su gobierno. Argumentó que hay libertad para ello, y planteó que no supo de las mesas redondas con intelectuales que se realizaron en la Universidad de Guadalajara, y donde estuvo presente el escritor Mario Vargas Llosa, quien criticó severamente al gobierno.

Acerca del anuncio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en el sentido de que se permitirá a adolescentes, hombres y mujeres, usar falda en las escuelas, López Obrador dijo que no se pronunciará en favor ni en contra de esa medida.

López Obrador reveló que tiene medido por encuestas que hay una aceptación de su gobierno en temas como el combate a la corrupción y el tratamiento que se le está dando a la relación con Estados Unidos Unidos.

Indicó que hoy dará a conocer la lista de funcionarios que han solicitado permiso para viajar al extranjero, algunos justificados y otros no, según el mandatario federal. Señaló que la austeridad es un principio de su administración.