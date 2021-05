Ante la grave sequía que atraviesa el país, expertos coincidieron que se deben destinar más recursos a los programas de prevención, sin descuidar lo erogado a la atención de las emergencias de esta índole.

México vivió del 2010 al 2012 un periodo generalizado de sequía. Un año después se creó el Programa Nacional contra la Sequía (Pronacose).

Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, indicó que además del Pronacose, el país cuenta con instrumentos financieros, de información, de gestión y coordinación contra la sequía.

“Se creó el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), que era un instrumento financiero, un fideicomiso. Ahora no sabemos qué es, porque desapareció, sin embargo, existe un presupuesto asignado bajo ese nombre por mucho dinero, más de 8,700 millones de pesos”, indicó la también coordinadora del observatorio de seguridad hídrica del Colmex.

No obstante, Domínguez añadió que los instrumentos actuales para contrarrestar la sequía en el país son insuficientes.

“Sobre todo por las reducciones presupuestarias, la desaparición de fideicomisos, con la incertidumbre sobre cuáles son las reglas para pedir dinero, tengo información que en Sinaloa ya habían comenzado a pedir dinero desde diciembre y hasta ahora no había llegado nada de apoyo”, dijo.

Por su parte, Víctor Orlando Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM opinó que, para mitigar el impacto de las sequías, se necesita de la participación del gobierno y de la sociedad en general.

“Tenemos muchas tareas en frente. Lo que ha venido sucediendo cada vez que ocurre una sequía es que nos vuelven a decir que ahorremos agua, pero en cuanto se acaba no hacemos nada. El mejor momento para actuar frente a una sequía es cuando no la hay”, manifestó Magaña Rueda.

Alertan por Cutzamala

A su vez, Juan Francisco Bustamante Ruisanchez, director de la Asociación Agua en México informó que los niveles en el Sistema Cutzamala están en niveles críticos.

“Si no hay lluvia, no hay agua que dote este gran sistema. Estas presas hace años que no se veían estos niveles, estamos hablando que está a 40% de los niveles de almacenamiento y esto también afecta el nivel de tratamiento (...) La materia orgánica es mayor, se le tiene que hacer añadidos en la planta de los Berros, que es el corazón del Cutzamala, que es donde se potabiliza y donde se manda a la CDMX y Estado de México; llega mucho más sedimentada, con más bacterias e incluso microalgas”, explicó el experto.

