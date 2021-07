En la tercera ola de Covid-19 en el país, a la par de los doctores que atienden en hospitales públicos, los médicos privados dan la batalla contra el virus. Héctor Rossete es uno de ellos. El galeno afirma ha aumentado la atención de pacientes en últimas fechas, principalmente menores de 50 años, jóvenes y personas no vacunadas.

“A la fecha me ha tocado ver pacientes con síntomas leves, porque están vacunados previamente, y el pronóstico es muy bueno para ellos. Han salido casi ilesos de la enfermedad, pero dos o tres pacientes sí han tenido secuelas importantes porque no estaban vacunados.

“Ahora indiscutiblemente la población menor de 50 años, que son los que no están vacunados (con esquema completo o medio) es la más amenazada, y las que más se está infectado, pero también los niños; nadie está exento de esto”, dijo.

Sobre los menores, el doctor sostuvo que el Covid-19 puede impactar de manera importante en los niños que presentan enfermedades graves con anterioridad como el cáncer.

“Actualmente, no he visto, pero me comentan mis amigos pediatras que sí hay ingresos (a hospitales de menores) y que sí se complican también, pero más asociados a enfermedades que los vulnera, como niños oncológicos, con alguna enfermedad degenerativa como artritis, diabetes Tipo 1, esclerosis múltiple, y que los hace vulnerable a esta enfermedad. Nadie está exento”, alertó el doctor Héctor Rossete.

Poca prevención

Para el médico no hay duda de que el repunte de infectados que vive el país se debe a una nula campaña de prevención de los tres niveles de gobierno, además del lento avance en el programa nacional de vacunación.

“Actualmente nos está amenazando la variante Delta y es la que está predominando, y se cree que sea la más contagiosa y la más peligrosa, entonces eso lo vamos a ver en dos semanas aproximadamente (si llega al pico y desciende, o sigue en aumento). Este repunte es el más importante porque hay una amenaza doble, y tenemos que reforzar el trabajo que no se ha hecho: la prevención”, aseguró.

