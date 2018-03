Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter —los tres aspirantes a la Presidencia por la vía independiente— anunciaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) les había dado el aval para que se registrarán como candidatos; no obstante, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente de este instituto, dijo que aún no pueden llamarse candidatos sino hasta que termine la revisión de firmas y fiscalización.

“Nadie tiene asegurado el día de hoy su aparición en las boletas electorales, eso lo va a decidir el INE el 29 de marzo”, dijo Lorenzo Córdova a medios de comunicación durante el Evento Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.

El consejero presidente abundó que lo que se les notificó a los independientes fue que deben presentar su solicitud de registro, con toda la documentación correspondiente e incluir su plataforma electoral, pero eso no implica el pase a la boleta electoral.

“Eso no quiere decir que estemos ante la inminencia del registro. Es un requisito que se tiene que hacer para que una vez que el INE verifique, en el caso de los independientes no sólo los requisitos de ley para el cargo específico, sino también los requisitos de apoyos válidos, y una vez que se termine lo que tiene que ver con la fiscalización de sus ingresos y gastos, entonces estarían en la posibilidad de ser registrados, pero eso no ocurrirá sino hasta el día 29”, declaró.

De acuerdo con la legislación, los aspirantes tienen del 11 y hasta el 18 de marzo para acudir a hacer oficiales su registro, tanto de quienes buscarán el voto en las urnas, como de quienes entrarán por representación proporcional, es decir, los plurinominales.

Ricardo Anaya, candidato presidencial anunció que este domingo acudirá al INE a realizar el trámite para ser abanderado de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y MC.

En la misma jornada prevé hacerlo también la expanista Margarita Zavala. “El INE acaba de notificarme que puedo registrarme oficialmente como candidata a la Presidencia de la República” escribió en Twitter.