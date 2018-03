El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el compromiso central y prioritario’’ de su gobierno es combatir la pobreza y la falta de alimentación que aún padecen millones de mexicanos.

Y tras enumerar logros de su administración en materia de desarrollo social desde Huejutla, Hidalgo, donde encabezó el evento titulado diálogo con la familia Sedesol’’, pidió a los presentes no dejarse guiar’’ por quienes a fuerza nos quieren condenar a que estamos exclusivamente mal.

Tenemos rezagos, tenemos retos, pero también tenemos importantes avances’’, defendió.

Peña Nieto reconoció que México vive un momento de desafío económico, pero no tenemos una crisis económica’’.

El momento sí es de gran desafío’’, reconoció, por los escenarios de incertidumbre’’, particularmente en torno a lo que va a pasar en la relación con Estados Unidos que es nuestro principal socio.

Pero lo que es un hecho es que varios indicadores nos dejan ver que el consumo interno de nuestro país está creciendo’’, completó.

El titular del Ejecutivo federal refrendó que al momento de fijar con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la nueva relación bilateral se entregará en cuerpo y alma a defender los intereses de México.

Nada por encima de los intereses de México. Me ocuparé, entregándome en cuerpo y alma, a defender la dignidad de los mexicanos, a defender los intereses de nuestros connacionales donde quiera que se encuentren y a defender los intereses de México exigiendo absoluto respeto a nuestra dignidad y buscando un marco a la relación que tengamos con Estados Unidos en el que no haya otra condición que no sea ganar-ganar’’.

Los poco más de 83,000 empleos formales generados en enero pasado, amplió, son muestra de la vitalidad que está teniendo nuestra economía, que está permitiendo que haya consumo interno...

En pocas palabras, sí, efectivamente, no se dejen guiar por aquellas voces que a fuerza nos quieren condenar a que estamos exclusivamente mal’’.

El empleo está creciendo, abundó, y su gobierno seguirá trabajando para que, sobre todo los jóvenes estudiantes tengan más oportunidades de desarrollo.

En el encuentro, Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, moderó el diálogo que el Presidente de México sostuvo con Sara Hernández, mujer a quien el esposo abandonó con dos hijos, uno de 14 y una de 9 años; con Julio Salvador, estudiante de ingeniería en logística y transporte, y con Aitza Tolentino, alumna de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, los tres beneficiarios de distintos programas gubernamentales de desarrollo social, a quienes dio respuesta a sus interrogantes.

Su gobierno ha tomado decisiones difíciles’’, explicó en clara referencia a la eliminación del subsidio a los combustibles, a fin de privilegiar lo más importante, que es no dejar a millones de mexicanos sin los apoyos que hoy reciben.

No vamos a restar recursos, ni a limitar recursos, precisamente, de estas áreas de los programas que lleva el gobierno a cabo para apoyar a quienes más lo necesitan.

No tengan duda, en el combate a la pobreza el gobierno de la República se mantiene firme, decidido y resuelto. Ustedes y quienes pasan por condiciones de vulnerabilidad son lo más importante para el Presidente de la República y su gobierno’’, aseguró.

Los pobres, completó, son el principal centro de atención’’ de su gobierno.

Y no son discursos. Aquí, ustedes lo sienten y lo saben, cada una de ustedes mujeres, jóvenes y hombres que nos acompañan saben muy bien lo que han recibido. Ahí, el gobierno se mantiene inquebrantable, decidido y resuelto a seguirles apoyando porque queremos que a todos les depare un mejor futuro y sean parte de un México de éxito ’’

