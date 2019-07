El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo criticó, durante la comparecencia en comisiones del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, que a través de la Secretaría de Gobernación se aplican procedimientos carcelarios contra los migrantes provenientes de Centroamérica.

El diputado comparó, a su vez, los centros de detención de migrantes en México con los campos de concentración alguna vez instaurados en Auschwitz, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial.

“Vamos a los hechos, no se está cumpliendo nada de lo que está escrito en el papel, la condición, y tengo películas si quieren, no me llegaron a tiempo, tengo datos duros en el sentido del hacinamiento de los migrantes, de los mexicanos, parecen cuevas (…) hay una foto de Auschwitz, el campo de concentración nazi y los campos que se están poniendo en México, esos son los hechos”, afirmó Muñoz Ledo.

Durante su participación, el diputado de Morena vituperó que si bien hay un diagnóstico correcto sobre la solución a los flujos migrantes, que es a través de inversión en la región, la actuación de las autoridades mexicanas no ha sido la mejor e incluso se han girado órdenes para tratar a los migrantes con procedimientos carcelarios.

“La Secretaría de Gobernación ha cambiado el rostro y todo del Instituto de Migración (…) denuncio claramente que el enclave de la Secretaría de Gobernación tiene procedimientos carcelarios y ha militarizado sí, el tema de los migrantes”, indicó Muñoz Ledo.

El presidente de la Cámara de Diputados refirió que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero comparecerá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el próximo miércoles.

“Escribí alguna vez 'Olga la libertad', bueno un poquito excesivo, pero le digo que no se convierta en 'Olga la carcelaria'”, refirió.

Muñoz Ledo también mencionó que la Mesa Directiva de la Cámara Baja está en contra de la detención de migrantes en México, a la vez que mencionó que hay acuerdos vigentes que se podrían citar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener las detenciones, no obstante, no hay la voluntad política para ello.

“Nada más lo doy como un dato, son vigentes los tratados de Guadalupe Hidalgo que autorizan el libre tránsito de navíos, buques, embarcaciones, personas, etcétera, lo digo por si se necesita una acción ante la Corte si tuviéramos ganas, claro, o la decisión política de hacerlo, que no la hemos tenido hasta hoy”, dijo.

Por su parte, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, informó que el plan de inversión para América Central incluye 2,000 millones de pesos sobre los cuales los cuatro países: México, Guatemala, Honduras y el Salvador, discutirán su uso.

El subsecretario mencionó que la Guardia Nacional realiza tareas de combate al tráfico de personas y refuerzan al personal del Instituto Nacional de Migración.

En este sentido, manifestó que hay una reacción violenta de los grupos criminales dedicas al tráfico de humanos.

“Al estar presionando el tráfico de personas los traficantes, los delincuentes están reaccionando violentamente, sin embargo, el número de fallecidos hasta este momento es grave, evidentemente, pero no es un número escandaloso dado el tamaño del operativo y el reto que estamos enfrentando”.