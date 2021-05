El caso de la mujer que el sábado pasado dio a luz sobre la calle, luego de ser rechazada del Hospital Materno Infantil "Miguel Hidalgo y Costilla" de Los Reyes, La Paz, se repite constantemente en ese nosocomio del Estado de México, debido a la falta de médicos y de un trabajo de organización por parte del director, Héctor Eduardo Arellano Sandoval, denunciaron trabajadores de ese hospital.

“No es la primera vez que pasa, rechazan a mucha gente, porque los médicos dicen que no hay ginecólogos, y los refieren a otras unidades hospitalarias. Los refieren (al hospital) La Perla, al Gustavo Baz, al de Chimalhuacán o Texcoco, hospitales generales que son Covid”, contó a este diario un trabajador administrativo de dicho nosocomio que pidió el anonimato.

El sábado pasado, a través de redes sociales se difundió un video donde se observó a una mujer embarazada, de apellido Orozco, dar a luz sobre la banqueta que conduce al hospital materno de Los Reyes, La Paz.

La mujer inicialmente fue recibida en el área de triage materno, pero el médico de guardia determinó que la mujer no se encontraba en labor de parto, y no aceptó recibirla.

Más tarde, la señora Orozco regresó al hospital, pero a unos metros de ingresar comenzó a sentir contracciones. Con ayuda de personas que por ahí transitaban, recibió al bebé.

El gobierno del Estado de México informó que posterior a esta situación, la mujer fue ingresada al hospital "Miguel Hidalgo y Costilla" donde paradójicamente antes había sido rechazada.

“A su ingreso, el personal de salud se preparó para brindar la atención médica en el área de choque, ahí el recién nacido fue valorado por el neonatólogo y actualmente se encuentra en el área de urgencias pediátricas, donde se reporta estable y en buen estado de salud”, dijo el gobierno mexiquense. Sobre la señora Orozco, expuso que “se encuentra en el área de hospitalización, estable y bajo vigilancia médica”.

Un hecho constante

Un empleado administrativo contó de forma anónima a El Economista que no es la única ocasión en que se rechaza o se refiere a otro hospital a una mujer embarazada, y de ello ha sido enterado el director, Héctor Eduardo Arellano Sandoval, quien este lunes fue llamado a una reunión con directivos del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

El trabajador contó que ese hospital, a pesar de ser especializado, no cuenta con los médicos suficientes para brindar una correcta atención, y refirió que los pocos médicos que laboran, refieren a las mujeres a otros hospitales.

“Mucha de la gente viene a refugiarse aquí (porque no es hospital Covid)”, planteó el administrativo, quien también reveló que no es la primera ocasión en que una mujer embarazada es rechazada, pues esto ocurre sobre todo los fines de semana y en los turnos de la noche.

Contó que el hospital cuenta con 25 camas para puerperio fisiológico o puerperio quirúrgico (cesárea), dos áreas de expulsión y dos quirófanos (de los cuales sólo dos están en servicio), y únicamente hay tres ginecólogos en la mañana, dos en la tarde y uno de guardia por la noche. Denunció que el médico que recibe en el área de triage materno, no es ginecólogo sino médico general. Por ello, destacó que hacen falta urgenciólogos, ginecólogos y pediatras.

“En la zona de triage nada más hay médicos generales, no hay especialistas, a pesar de ser un hospital materno. Y únicamente se tiene médico especialista dentro del quirófano”, expuso.

Precisó que desde el sábado sólo se encuentran ocupadas entre 10 y 15 camas del complejo hospitalario, por lo cual no se explicó el motivo por el que la mujer fue rechazada.

“Sí dan consultas de lunes a domingo, pero los médicos no valoran o refieren a las pacientes para que no tengan sobrecarga de trabajo”, expuso.

“Las (mujeres) que llegan son con una hoja de referencia o con un trabajo de parto avanzado, o alguna enfermedad como hipertensión o enfermedad descontrolada”, añadió.

El empleado administrativo mencionó que ya en otras ocasiones, mujeres han dado a luz en los pasillos del hospital, y que los médicos, camilleros y enfermeras no pueden salir a recibir pacientes fuera del hospital, y un seguro institucional se los prohíbe.

“Los otros casos han sido dentro, y como tal, estando dentro del hospital, el médico les dice tiene que buscar a otro hospital. O las señoras paren dentro del hospital, pero fuera no tienen permitido salir, porque el seguro institucional sólo cubre dentro del área de trabajo, y estarías fuera de tu delimitación. No podemos salir, una camilla no puede salir fuera del hospital o a recoger un paciente, todo tiene que ser ingresado”, narró.

El empleado —que pidió el anonimato para evitar represalias— contó que el año pasado un grupo de personas, algunas de ellas con armas, ingresaron al hospital para exigir que se brinde la atención correcta a mujeres embarazadas, por lo que tuvieron que intervenir elementos de la Guardia Nacional.

