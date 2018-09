Empieza a circular entre los personajes del próximo gobierno la versión que, entre las opciones sobre qué hacer cuando desaparezca en Seguro Popular, está la de endosarle al IMSS la tarea adicional de asumir las obligaciones de esa figura que no gustó a los de la Cuarta Transformación.

Quizá no se han enterado que apenas en este sexenio se logró la estabilización financiera del IMSS y, se ha dicho que, si no trastocan sus finanzas y mantienen la disciplina administrativa, su viabilidad está asegurada cuando menos hasta 2021.

Ojalá y ya dejen la práctica de hacer de la Casa de la Transición la sede de “una alocada tormenta de ideas”. Ojalá y entiendan que, aunque no lo crean, la estabilizad del IMSS es también clave de la estabilidad política y social de la República.

Duarte, de Veracruz depende su suerte

Sólo quienes conocen el expediente con que se consignó a la justicia federal al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, saben que pruebas sólidas se aportaron para sustentar las acusaciones. Los demás, reconozcámoslo, sólo conocemos las revelaciones ampliamente difundidas en los medios.

Como sea, la sentencia de nueve años de prisión parece una burla, dado los montos que se afirma que sustrajo el exgobernador veracruzano de las arcas públicas, lo cual lo dejó como paradigma de la corrupción.

Claro falta que la justicia veracruzana mantenga firmes las otras acusaciones y que, el nuevo gobernador morenista, al llegar le dé continuidad a las averiguaciones que impidan que el ex mandatario también se vuelva paradigma de impunidad.

Los Semefos, otro reto a la austeridad

No son tiempos de dispendios, para derrochar los recursos públicos ha dicho Morena, la fuerza política más poderosa que haya surgido de las urnas desde que ocurrió nuestra transición democrática. Y están dispuestos a que todos, casi sin excepción, nos alineemos en la republicana medianía, whatever that means.

Hay realidades exigentes, cómo, por ejemplo, la demanda de recursos estatales y federales que representa disponer de servicios médicos forenses adecuados, modernos y, al menos en las localidades más importantes de la República, con instalaciones modernas y peritos capaces.

Aunque el “nuevo amanecer” logre una pacificación rápida de la República, el nuevo sistema penal, si va a tener éxito, además de policías e investigadores profesionales, también necesitará científicos de todas ramas forenses. La mala noticia es que todo eso cuesta, y cuesta mucho.

NOTAS EN REMOLINO

Además de limitar el derecho de pataleo de las minorías partidistas en las Cámaras del Congreso, ahora el coordinador de la bancada morenista del Senado Ricardo Monreal propone que se reduzcan a la mitad las prerrogativas que actualmente reciben los partidos. O sea, acabar con la oposición por inanición... Ya explicó la designada Secretaria de Gobernación del próximo gobierno, la senadora Olga Sánchez Cordero, que la Comisión de la Verdad anunciada por el Presidente Electo al final de su tarea entregará un reporte, y que será la Fiscalía General la que finque eventuales responsabilidades... En un foro o seminario, representantes de la iniciativa privada pidieron que el gobierno aumente su inversión, que no gasto, en investigación científica. Una pregunta, ¿por qué en otras naciones la IP financia investigaciones en las universidades, públicas y privadas?... Se afirma que la libertad de sindicalización, tan aplaudida en el Congreso, al final, va a pulverizar a las organizaciones sindicales. ¿Quiénes ganan si eso ocurre?... “No aceptamos “strippers” en Encuentro Social”, dijo su presidente Hugo Erick Flores. ¿Dónde quedó el perdón cristiano y el rescate de las bíblicas ovejas descarriadas, Don Hugo?