Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, adelantó a medios de comunicación que la bancada de Morena presentará nueve reservas para la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2020.

Entre las reservas a presentar, destacaron las que corresponden al cobro del agua a campesinos y la legalización de los coches chocolates, las cuales han generado duras críticas en los últimos días.

"Creo que lo de el agua fue una propuesta que no corresponde a la realidad. Se ha dicho que el diputado que la planteó ya retiró su propuesta, pero eso ya para efectos formales no te sirve porque finalmente es el Senado al que le corresponde ahora hacer las enmiendas. No tiene que ver nada Hacienda ni diputados. Aquí la mayoría la tiene Morena. Morena está decidiendo eliminar ese impuesto al agua porque hemos escuchado a los usuarios",aseveró.

En cuanto a los autos chocolate, el senador refirió que dentro de la bancada de Morena existe una división, pero la mayoría apoya el eliminar esta modificación.

Negó que estas dos reservas sean orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mostró rechazo al cobro de agua a campesinos.

"No se ha consultado con nadie. Hacienda no tiene que meterse, se tiene que aguantar.(Cuando se apruebe aquí la LIF) tengo que hablar con Mario Delgado y con la presidenta de la Cámara de Diputados. Lástima Margarito, pero tenemos que regresarles la LIF. Con todo respeto les vamos a modificar las minutas".

Además de estos dos temas, Monreal informó presentarán reservas para acotar los supuestos por lo cual se dé la responsabilidad solidaria, darle más tiempo a las plataformas digitales para cumplir con los requisitos, cambiar la carátula de ingresos, y sobre adeudos del IMSS, entre otros.

Comisiones aprueban dictamen sin cambios

Más temprano las Comisiones Unidades de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron los dictámenes de la LIF, Miscelánea Fiscal, Ley Federal de Derechos y Ley Federal de Hidrocarburos sin cambios.

Durante la discusión en comisiones, la mayoría de los senadores se opusieron rotundamente a estas dos modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados la semana pasada.

Criticaron que se quiera dictaminar y llevar la ley hoy mismo al pleno, cuando la fecha límite para aprobar la LIF es hasta el 31 de octubre.