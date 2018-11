El coordinador de diputados de Morena, Mario Delgado, afirmó que en la legislatura su partido no dará apoyo a iniciativas de reformas que afecten a la economía del país.

En el marco de la sesión ordinaria de este martes en la Cámara de Diputados, el legislador señaló que la última iniciativa propuesta por el grupo parlamentario de Partido del Trabajo (PT), sobre el manejo de las cuentas de ahorro para el retiro, mejor conocidas como Afores, que generó inestabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores en la víspera, no forma parte de la agenda prioritaria de Morena.

“El tema de las Afores es una iniciativa aislada de un diputado, no forma parte de la agenda legislativa prioritaria, lo mismo que el PT había presentado una iniciativa sobre reservas del Banco de México, sí, no vamos a dar ninguna sorpresa, sabemos que somos corresponsables de la estabilidad económica y nada más ahí reiterar el mensaje que no vamos a aprobar ninguna sorpresa que afecte a nuestra economía”, aseveró.

No obstante, Delgado indicó que la inestabilidad que registraron los mercados este lunes se debió más a factores externos que internos.

“Yo creo que ahí hay que tener un balance muy claro, respecto del movimiento de los mercados, hay factores en el exterior que se están moviendo, ha habido una caída en el precio internacional del petróleo, los mercados también ayer reaccionaron ante algunas declaraciones del presidente Trump que todos conocemos, en fin, hay movimientos externos que afectan a nuestra economía.

“Pero el gobierno electo ha estado mandando mensajes de confianza, también decirles a los mercados, y a aquí en la Cámara de Diputados no vamos a aprobar ninguna iniciativa que genere inestabilidad financiera”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política confió en que, a partir del primero de diciembre, que tome posesión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se generará expectativas positivas sobre el país.

“Se va a dar un mensaje contundente de que el país va a ser muy atractivo para la inversión porque un país sin corrupción, un país en paz, con un gobierno más austero y con un gasto más productivo, sin duda que se convierte en un factor de atracción para los capitales y estamos seguros que eso va a ocurrir en la siguiente administración”, acotó.

Hasta ahora han sido dos iniciativas; una presentada por Morena y otra por el PT, integrantes de la alianza que ganó la presidencia de la República el pasado 1 de julio, Juntos Haremos Historia, las que han generado inestabilidad en el mercado de valores del país.

La primera fue presentada en el Senado de la República y pretende eliminar el cobro de comisiones por parte de los bancos del país a los usuarios de sus servicios. En tanto que la iniciativa del PT, a presentarse en la Cámara de Diputados, busca quitarle el control de las cuentas de ahorro para el retiro de los mexicanos a los privados para devolvérselas al Estado.

