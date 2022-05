Ricardo Monreal Ávila vaticinó que la disputa por la Presidencia de la República en 2024 se librará entre dos bloques, el que integran Morena y sus aliados del PT y PVEM, y el del PAN, PRI y PRD, al que terminará por sumarse MC.

“La coalición opositora sí va, para mí sí va a ser una oposición real y no debemos confiarnos. Sí va a ser una oposición competitiva en el 24’’, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores y coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Y despejó la duda al asegurar que no será el candidato presidencial único de la oposición.

No estoy pensando en luchar fuera de Morena. Pero, además, les quiero decir que los partidos políticos de oposición tienen personalidades propias que no necesitan acudir a externos’’.

Entre los presidenciables del PAN, mencionó a los gobernadores de Yucatán, Querétaro y Chihuahua, Mauricio Vila, Mauricio Kuri y María Eugenia Campos, respectivamente, así como el propio (Santiago) Creel, Margarita Zavala o Ricardo Anaya. Tienen siete u ocho; no necesitan.

“El PRI tiene al gran Alito’’, dijo con mofa, en referencia a Alejandro Moreno, presidente nacional del tricolor, aunque corrigió de inmediato: “buen amigo, al que le mando un abrazo solidario. Bueno, hay de todo en la viña del Señor; le tengo respeto. En el PRI creo que es el único, ¿no?... Creo que ahora se inscribió el gobernador de Oaxaca también. Bueno, esos son los del PRI.

Por el PRD destapó al senador Miguel Ángel Mancera.

“Y de MC está (Luis Donaldo) Colosio. Están (el gobernador de) Jalisco, (Enrique) Alfaro, y Samuel (García, gobernador de Nuevo León), ¿no? Entonces, sí hay’’.

De ahí que, sugirió, Morena debe seleccionar bien a su próximo candidato presidencial, sin exclusiones.

“Por eso la contienda interna en Morena tiene que ser muy cuidada, porque yo no creo que sea como dicen algunos ‘un día de campo para Morena’; no creo.

“Yo estimo que la contienda presidencial se va a dar con dos grandes bloques, fíjense lo que les digo, dos grandes bloques: Morena y un bloque de oposición. Y yo creo que en la oposición van a ir los cuatro partidos cuando menos, incluyendo a Movimiento Ciudadano’’, dijo Monreal Ávila.

Fundamentó su afirmación al respecto en que “converso mucho con ellos y creo que ellos han expresado de distintas maneras la necesidad de integrarse en un bloque para poder ser más competitivos… Pero con estos cuatro he conversado, juntos y separados, y creo que todos tienen la misma idea. Por eso me atrevo a decir que no es remoto el que caminen juntos en el 24’’.

Finalmente, lamentó que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial haya sido increpado, la víspera, por seguidores de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y también aspirante a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No es una buena señal. Le mando un abrazo solidario a Marcelo. Pero, lamentablemente, la anticipación de la campaña y la apertura del proceso (interno) tan temprano, está generando esto, y debemos prepararnos…’’, finalizó, al advertir que puede haber lanzamiento de huevos o jitomates a los presidenciables e inclusive pasar de los insultos a las agresiones físicas.

