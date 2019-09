El coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal , defendió la decisión de mantener al diputado Porfirio Muñoz Ledo al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Durante su posicionamiento del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal Ávila aseguró a las y los legisladores que incluso antes de que nacieran, Muñoz Ledo "ya estaba luchando en la calle por la democracia".

"Porfirio (Muñoz Ledo) no merece los adjetivos que ustedes le han atribuido. Porfirio (Muñoz Ledo) es historia. Porfirio (Muñoz Ledo) ha contribuido de manera notable a lo que es la democracia en el país. Porfirio (Muñoz Ledo) es un luchador social. No merece los adjetivos y los calificativos de lo más sucio y ruin que he escuchado contra un hombre de Estado.

En ese sentido Monreal Ávila aseguró que no se violó la Ley Orgánica del Congreso de la Unión ya que no se alcanzó la aprobación de las dos terceras partes del Pleno para aceptar la propuesta de Acción Nacional.

De acuerdo con el artículo 17 de la norma que establece que la Cámara de Diputados elegirá “con los votos de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos”. Por otra parte el senador de Morena hizo un llamado a la oposición en la Cámara baja para buscar una reconciliación, para evitar profundizar diferencias y dejar de privilegiar el discurso de odio.

Afirmó que en el Senado no se ha evitado el discurso álgido entre las fracciones parlamentarias, pero siempre actuando con institucionalidad, sin renunciar a sus principios y sin renunciar a sus ideales.

"Por último, les doy mi palabra, son testigos de que tendrán al mejor presidente de la República de las últimas décadas del país. Andrés Manuel López Obrador será el mejor presidente de la República en las últimas décadas del país" concluyó.