La doctora Miriam Esther Veras Godoy aseguró este lunes que su decisión de renunciar como directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia (Censia) se debió a "situaciones personales" y no a un desacuerdo con el programa nacional de vacunación contra Covid-19, como se mencionó en algunos medios de comunicación.

Tras ser consultada por el diaro Reforma, Veras Godoy reiteró que su decisión se debe a un problema de salud que se ha agudizado en los últimos 15 días y que requiere que modificar su estilo de vida. "Me pidieron que hiciera ejercicio, que comiera bien y me quitara el estrés", dijo la doctora.

La exfuncionaria, quien también encabezaba el Programa de Vacunación Universal, admitió que "nunca pensó" que su renuncia se fuera a politizar.

El domingo 17 de enero, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, confirmó la salida de Veras Godoy, y descartó que la decisión de la doctora se debiera a algún desacuerdo respecto al plan nacional de vacunación contra Covid-19.

“No es real que ella estuviera en desacuerdo ni con la vacuna ni con el operativo ni con nada; la doctora tomó esa decisión, pero sin estar en desacuerdo con nada”, dijo Cortés Alcalá.

En tanto, la tarde de este lunes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell descartó que la renuncia de Veras Godoy afectara al programa correcaminos para la vacunación de Covid-19.

"El operativo correcaminos no es un operativo propiamente del Programa de Vacunación Universal debido a que no es un proceso de vacunación rutinario. La vacuna Covid no ha sido incorporada al Programa de Vacunación Universal por múltiples razones técnicas, entre las que se incluye que no tenemos un abastecimiento estable en el mundo entero.

"Es un operativo del Gobierno de México en su conjunto, participan múltiples instituciones (...), por lo tanto el programa es muy estable, muy robusto y aunque lamentamos mucho que la doctora Veras haya presentado unilateralmente su renuncia, pues el programa continúa sin ninguna merma", dijo López-Gatell en la conferencia vespertina en Palacio Nacional.

kg