El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, negó haber manipulado el voto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con el propósito de lograr -como ocurrió- la validación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Visiblemente molesto, el ministro reiteró que no se reunió la mayoría calificada para invalidar la norma y afirmó que "no es niñera" para estar cuidado los votos del resto de los ministros, "ni alquimista" para haber convertido 8 votos en siete durante la sesión del 7 de abril.

Refirió que la posposición de la aprobación del acta de la sesión del 7 de abril no fue por dudas de la votación, sino porque los ministros solicitaron que fuera integrada la versión estenográfica de la misma.

Tras calificar como "mediocres e interesados" a quienes lo señalaron de haber manipulado la votación, el presidente de la Suprema Corte recordó que algunos ministros votaron de manera diferenciada los apartados de la Ley de la Industria Eléctrica, entre ellos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, por lo que, cuando llegó el momento de votar en general por la validez o invalidez de la norma preguntó a éste último si estaba en favor o en contra, y le respondió que en favor de la validez.

El ministro Zaldívar planteó que la metodología que se usó en la votación de la Ley de la Industria Eléctrica fue la misma que en todos los temas y explicó ampliamente el proceso que se siguió. “Se llevó a cabo la votación por apartados, ningún apartado en lo individual tuvo la mayoría calificada de ocho votos que exige la Constitución, es una regla constitucional que el pleno de la Corte no pudo variar”, dijo.

“Ante ese escenario, con la anuencia del pleno, y todo está grabado, yo propongo que sean los ministros que están en esa situación, quienes determinen el sentido de su voto. Y siete veces pregunté a los ministros cuál es el sentido de su voto. Siete veces en sesión pública televisada. Y al final les digo: no es por apartados, de esto depende que se invalide la ley o se desestime la acción, por eso es muy importante que establezcan cuál es el sentido de su voto. Y el ministro González Alcántara dice: por la validez. En ese momento yo consulto al pleno si no tienen inconveniente, parece que no hay 8 votos, y en ese momento si el voto hubiera sido mal recibido, malinterpretado, el ministro González Alcántara, en ese momento, tuvo que haber dicho: mi voto es por la invalidez. Y no dijo nada. Todo el pleno aceptó que no había ocho votos. Y no sólo eso; pasamos a los puntos resolutivos donde se desestima la acción (de inconstitucionalidad) y esos resolutivos se votaron por unanimidad, lo que quiere decir que los 11 ministros estábamos en la lógica de que no había los 8 votos, de lo contrario hubieran dicho si son 8. Y ahí pudo el ministro González Alcántara aclarar, si fuera el caso, que su voto había sido mal contado y que era por la invalidez”, argumentó.

En su habitual conferencia de prensa mensual, mencionó como falta de respeto a las y los ministros, “pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar ocho votos en siete, y todos los 10 ministros y ministras simplemente están en la baba o están ausentes, o no tienen inteligencia para decir: son ocho votos”.

“Hay tuiteros mediocres, interesados y faltos de ética”

El ministro Zaldívar arremetió contra abogados, comentaristas y académicos que lo señalaron de haber integrado mal la votación. “La Constitución es lo que ellos dicen y parte del supuesto, con interés político, de que todo lo que hace el gobierno y el partido en el poder es inconstitucional y cualquiera que vote porque es constitucional, en ese momento deja de ser independiente. (…) Hay algunos tuiteros que como académicos son muy buenos tuiteros, pero como académicos no dejan de ser unos mediocres, interesados y faltos de ética”.

Reitero que para él, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica son válidas si cumplen con los compromisos de México en materia medio ambiental.

“Quienes me quieren denostar con que conté mal los votos, a quien están denigrando es a los ministros y ministras. Ahora resulta que soy alquimista y que convierto ocho votos en siete. No, ahí está la grabación”, refirió.

Patético si un ministro cambia de opinión

El ministro Arturo Zaldívar dijo que él únicamente se responsabiliza de su voto, y destacó que en caso de que el ministro González Alcántara hiciera público un voto distinto, aun así no cambiaría el resultado porque es un asunto ya juzgado.

“Cada ministro puede poner en su voto aclaratorio lo que quiera. El asunto ya está votado y es cosa juzgada. Las oportunidades que tuvo el ministro González Alcántara para aclarar que su voto era diferente, si fuera el caso, las tuvo durante la sesión pública. Y sí sería, me parecería patético, que un ministro después de todo esto diga: mi voto se contó mal, estaba dormido durante la sesión pública”, sentenció.

“Este asunto es cosa juzgada. Los resolutivos ya se votaron por unanimidad, y el ministro que dio el cuarto voto por la validez en ningún momento de la sesión cuestionó que su voto había sido mal contado.

“Yo no soy niñera de nadie, y yo no soy responsable de cómo votan mis compañeras y compañeros, cada quien vota de acuerdo a su convicción y espero que lo hagan en libertad y con independencia. Lo que no se vale es responsabilizar al presidente de la Corte de cómo votaron", expresó.

Sí hubo proyecto del exministro Franco

El presidente de la Corte explicó que el José Fernando Franco González Salas había elaborado y presentado el 30 de noviembre del año pasado un proyecto sobre la LIE, pero el 2 de diciembre concluyó su gestión, por lo que el asunto fue remitido a la ministra Loretta Ortiz, quien ocupó la vacante por instrucción del Senado, y ella decidió desechar el proyecto y emitir uno propio. “Yo no tuve en el cajón ese proyecto”, aseveró.

No hubo lobby, dice

El ministro Zaldívar afirmó que no tiene conocimiento de que haya habido presión y cabildeo por parte del gobierno de Estados Unidos con ministros de la Corte para que se invalidaran las reformas a la LIE, como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Admitió que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó el 6 de abril la Suprema Corte, pero dijo que sólo fue para exponer la postura de una de las partes, como también acudieron senadores de oposición.

Descarta aspiraciones a ser "Fiscal General de la República"

Arturo Zaldívar descartó la posibilidad de aspirar o de ser propuesto como Fiscal General de la República.

“Yo soy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo tiempo para distracción alguna. Hay un Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero”.

