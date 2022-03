El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tiene el efecto también de incrementar la violencia, advirtió Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Los problemas complejos no tienen soluciones simples; puede ser una solución rápida y simple la militarización, pero exacerba la violencia, sin resultados”, alertó.

El experto, que participó en las “Jornadas de reflexión sobre seguridad”, foros organizados por el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, apuntó que mientras el siglo XX fue el de la violencia política, el XXI es el de la violencia del crimen organizado.

Por su parte, el experto Carlos Barrachina, cuestionó que en materia de seguridad se deben analizar las razones del por qué no se ha logrado consolidar la profesionalización policial y no se ha acotado la corrupción al interior de las corporaciones en México.

“Esas reflexiones no las hemos hecho a fondo”, dijo el investigador por la Universidad Anáhuac, al tiempo que afirmó que la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública “ha fracasado”, pero no se “puede permitir” el no hacer nada para remediarlo.

Responsabilidad en lo local

En el foro participó también el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien afirmó que los gobiernos locales son los responsables de enfrentar los delitos y no esperar a que lo haga la Federación.

“Creemos que es muy importante que los jefes de la policía y procuradores de los estados no sólo esperemos a que la Federación haga algo”, dijo, sobre todo por la coordinación que mantienen con las fuerzas federales del orden, incluida las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

“La primera responsabilidad, estamos convencidos, es de los gobiernos estatales a quienes nos corresponde asumir y afrontar todos los delitos, así sean delitos federales, porque somos los que tenemos el curso de las cosas en nuestras entidades federativas”.

El funcionario capitalino explicó que hay una “debilidad institucional de las policías e instituciones de procuración de justicia civiles”, a diferencia de la “fortaleza institucional” de las Fuerzas Armadas.

politica@eleconomista.mx