El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola Peñalosa, afirmó que la capital tiene todo el potencial para crecer económica y socialmente, por lo que es el momento de actuar.

Al presentar su estrategia para reducir la pobreza, la cual dijo ha aumentado a pesar del gasto desmedido en programas sociales, afirmó que se deben tomar cartas en el asunto.

Prometió que de ganar las elecciones del 1 de julio próximo generará incentivos para crear empleos formales y atraer inversión, de la mano de la desregulación y digitalización de trámites burocráticos para acabar con la corrupción.

“La Ciudad de México es la más hostil a la inversión, pues está invadida de burocracia y corrupción, no hay política de inversión, no hay digitalización y no hay facilidades para el emprendedor”, subrayó.

En conferencia de prensa, resaltó que con estas medidas lograría bajar la informalidad en la ciudad en 12 puntos porcentuales y daría reconocimiento al trabajo de los ciudadanos para elevar la productividad.

Arriola señaló que durante su gestión no le quitaría su programa social a nadie, pero se lo daría a todos, esa es la diferencia si no no funcionan, e indicó que el desempeño económico de la Ciudad de México se ubica en el lugar 14 del país, por ello urgió a fomentar un ambiente adecuado para incentivar la inversión.

Refrendó que de ser jefe del Gobierno capitalino empezaría por eliminar las brechas sociales, a través de educación y capacitación para el trabajo, e impulsaría programas y apoyos para abatir las barreras de acceso a la educación y así lograr igualdad de oportunidades.

Afirmó que también se disminuiría el porcentaje de personas con rezago educativo en 28.5% y los gastos de los estudiantes y sus familias, ya que contarían con acceso gratuito al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y al Metrobús.

Subrayó que todas sus propuestas se pueden llevar a cabo con planeación financiera y control de gasto, “llevando las finanzas en equilibrio para generar un entorno económico saludable que incentive la inversión y favorezca a los habitantes de la Ciudad de México".