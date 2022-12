Mier reconoce que cambios a las reglas de registro de partidos son inconstitucionales

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que pedirá a las y los senadores de la coalición legislativa “Juntos Hacemos Historia” eliminar del “Plan B” de la reforma electoral, la modificación que señala que los partidos podrían conservar su registro al obtener 3% de la votación en elecciones o haber ganado 16 entidades federativas; norma que al parecer fue redactada en beneficio del PT y PVEM.

“En la Cámara de Diputados se aprobó lo que nosotros denominamos el ‘plan B’, que es la reforma a seis diferentes leyes…Le estamos solicitando, buscar al presidente de la Mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra Coalición, para que desde ahora adviertan. Reconocemos que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido”, reconoció ante la prensa.

Explicó que, en las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 15, fracción cuarta, se agregaron dos renglones que no debían ir, en donde se determina que los partidos deben obtener el 3% de la votación nacional, en términos reales o haber ganado los 16 estados, para mantener su registro.

“Fue una reserva que quedó, no la habíamos originalmente propuesto, no quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciarlo, que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones de este cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que, sin embargo, fueron votados”, dijo el diputado Mier.

Y es que el morenista reconoció que, desde el pasado proceso electoral, esta determinación fue controvertida por una fuerza política y ya hay una resolución de la SCJN, por lo que “es un tema inconstitucional y por eso lo queremos señalar abiertamente”.

kg