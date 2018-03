El periodista Michael Wolff disfrutó muchísimo escribir un conjunto de revelaciones sobre el entorno de Donald Trump en su libro Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca Trump.

Ahora, parece que el supuesto éxito de Wolff se está comenzando a desmoronar debido a un posible histrionismo que montó con el lanzamiento de su libro.

“No puedo oírte”, dijo Wolff a Ben Fordham, presentador del noticiero australiano Today durante una entrevista reciente.

Lo que presumiblemente Wolff no quiso escuchar fue una pregunta sobre una acusación en su contra revelada por HBO durante un evento de la presentación de su libro.

Fordham: Dijo durante una entrevista de televisión el mes pasado que está “absolutamente seguro” de que Donald Trump sostiene una aventura extramatrimonial. Y lo repito, usted dijo que estaba “absolutamente seguro”.

Wolff: Espera, espera... No puedo... Yo.

Fordham: La semana pasada; sin embargo, usted reculó y dijo: “No sé si el presidente está teniendo una aventura amorosa”. ¿Le debe una disculpa al presidente y a la primera dama, señor Wolff?

Wolff: No puedo escucharte.

Fordham: El mes pasado...

Wolff: ¿Hola?

Fordham: ...dijiste que estabas absolutamente seguro de que el presidente estaba teniendo una aventura, y ahora dices...

Wolff: No estoy escuchando, no estoy escuchando nada.

Fordham: ...que él no es. ¿No me está escuchando, señor Wolff?

Wolff: No estoy escuchando nada.

Fordham: Pero nos estábamos escuchando hace unos momentos. ¿No me está escuchando, señor Wolff?

Wolff: ¿Me oyes? Yo no estoy escuchando nada.

Fordham: El señor Wolff me estaba escuchando hace algunos momentos, pero ya no me escucha, así que parece que la entrevista ha terminado.

Hay que tomar en cuenta que, previo al tema de la supuesta aventura amorosa de Donald Trump, ambos charlaron sin mayor problema.

Wolff dijo a HBO que poco antes del final de su libro es necesario leer entre líneas para descubrir el nombre de la mujer con la que Trump sostiene un affaire.

“Cuando llegues a ese párrafo, vas a decir ‘bingo’”. Un pasaje al final del libro incluye palabras sugerentes sobre la relación de Trump con la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.