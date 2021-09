El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que la renuncia de Julio Scherer Ibarra como consejero Jurídico de la Presidencia de la República no cambiará su relación institucional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el ministro presidente de la Corte confirmó que la relación institucional que tenía con Scherer ahora será con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

“Julio Scherer es mi amigo. Con él tuvimos un trabajo muy intenso. Yo le he reconocido expresamente su importante labor para llevar a cabo un diálogo constructivo, institucional y respetuoso con la Corte y con el Poder Judicial Federal. Le he reconocido también, y hoy lo reitero, su apoyo de la mayor importancia para lograr la aprobación de la reforma judicial, la más importante en los últimos 25 años, pero en términos institucionales la relación con el Poder Ejecutivo no cambia; la relación institucional que tenía con el consejero ahora la tendré con el secretario de Gobernación. La relación institucional que tenía con el presidente de la República no cambia, la seguiré tendiendo con él, y mi relación de amistad con Scherer no cambia y la seguiré teniendo”, sostuvo.