La representación en México de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC) señaló que México ocupa el tercer lugar en el tráfico aéreo ilegal de migrantes, sólo después de Brasil y Colombia.

Ello, ya que México se ha convertido en un punto rojo del tráfico ilícito aéreo de migrantes, provenientes de Asía, Medio Oriente y África, actividad que está a cargo de la delincuencia organizada que opera todo un mercado negro de pasaportes y documentos falsos.

Felipe de la Torre, oficial de información pública del organismo internacional, mencionó que los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Cancún son focos de atención en el tráfico aéreo ilegal de migrantes.

Declaró que existe un incremento muy importante de rutas entre América Latina, Europa, África, Asía y Medio Oriente.

Muestra de ello es la reciente inauguración de un vuelo directo de México a Turquía, que implica riesgos, como el que organizaciones criminales aprovechen debilidades institucionales para traficar con migrantes.

En entrevista, De la Torre comentó que México se enfrenta a una situación muy delicada, ya que hay flujos a los que no están acostumbradas las autoridades, además de que llegan al país personas que no hablan español, porque vienen de Nepal, China, India y Somalia, por mencionar algunas de las naciones, que no tienen representación diplomática aquí y el resto de América Latina.

Se trata, insistió, de miembros de la delincuencia organizada que delinquen con documentos y pasaportes falsos, sin que se tengan traductores para atender a estas personas que huyen de sus países por violencia, desastres naturales y persecución, por lo que también debe abordarse como un tema humanitario.

“Cuando hablamos de tráfico ilegal de migrantes por aire, hablamos de una modalidad que implica un mercado negro de otorgamiento de pasaportes falsos muy importante que genera ganancias millonarias”, recalcó.

Se trata pues de un tema de seguridad que implica una preocupación que debe atenderse para comprender las rutas que usan para llegar a México, así como cuáles son los volúmenes y las necesidades de estos migrantes.

El oficial de UNODC finalmente reiteró que se trata de un gran mercado negro mafioso en el que circulan documentos falsos o apócrifos.

